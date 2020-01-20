Одиозная Наталья Поклонская пригрозила приехать в Киев ради разборок со скандальным украинским экс-нардепом Игорем Мосийчуком

Словесная перепалка между сбежавшей в Россию «экс-прокурором» аннексированного Крыма и бывшим украинским парламентарием разгорелась в соцсетях. Началось все с чрезмерно эмоционального поста Поклонской в Фейсбук, в котором она набросилась на Мосийчука, припоминая ему некие призывы к ее убийству.

«У него отшибло память – не помнит своих призывов убить меня. Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму», - возмутилась любительница Путина и пособница оккупантов.

Она пригрозила, что лично приедет в Киев, чтобы «расправиться» с украинскими добровольцами. При этом, по мнению Поклонской, помочь ей в этом должен будет Владимир Зеленский.

«Я готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик. Готова оформить командировку для помощи братской стране…Так что, Мосийчук, знай: если я приеду, то тебе и твоим дружкам мало не покажется!», - заявила скандальная чиновница.

Мосийчук, в свою очередь, опубликовал ответ Поклонской в своем Телеграм-канале.

Он заверил ее в том, что в Украине ее «ждут с нетерпением».

«У Натальи Поклонской истерика! Уже собралась ехать к нам в Киев помогать президенту Владимиру Зеленскому разбираться со мной и подобным мне. Скажите этой мадам, пусть не сильно волнуется, потому что не пройдет судебную психиатрическую экспертизу перед тем, как получить срок за государственную измену. А так ждем с нетерпением!», - иронично заметил бывший нардеп.

Ранее мы писали о том, что Наталья Поклонская приехала в оккупированный Крым и внезапно заговорила на украинском языке.

По словам Поклонской, она приехала на аннексированный полуостров, чтобы провести Рождество в компании родного отца.

"Христос рождається! Славімо Його! Или, как говорят в России, с наступающим Рождеством Христовым!", - подытожила Поклонская в своем Telegram-канале.

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

Как сообщала Politeka, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Также Politeka писала, что подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.