Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская решила хайпануть и высказалась о новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, комментарий она дала на своей страничке в Facebook.

"Как всегда, много критиков — всё им не нравится. А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал", - громогласно заявила она.







Под сообщением Поклонской в Сети возникла бурная дискуссия.

"Мадам депитут закусила шампанское кокаином? Или не в курсе стрельбы ВСУ тяжелыми калибрами и РСЗО по детям и старикам?".", "Как ваше здоровье? Бывшая моя коллега? Вижу, что не очень. Верю, что наступит тот день, когда вы будете отвечать по закону Украины перед народом Украины, которому оказывали присягу и который предали ради амбиций и бабла. Желаю вам в новом году, заболеть и умереть. Честно.", "Как была глупенькая, так и осталась...не жаль.", "Наталия, вы как предательница государства Украина вообще должны теперь пожизненно смотреть в другую сторону. Ибо прощения и возврата вам не будет.", "Что она несет?! Наташка явно не в себе", - писали под постом Поклонской.











Ранее мы рассказывали, что Поклонская раскритиковала российские пропагандистские ток-шоу, на которые, по ее мнению, украинцев приглашают только для того, чтобы поиздеваться.

Она добавила, что необходимо приглашать стоящих политиков и экспертов из Украины, которые будут доносить свою позицию россиянам, а это, в свою очередь, будет способствовать «примирению враждующих народов».

Напомним, Поклонскую подловили на новом феерическом вранье.

Как сообщала Politeka, Поклонская обиделась на «изгнание» из секты.

Также Politeka писала о том, что муж сбежал от скандальной Поклонской и резко высказал все.









