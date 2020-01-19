В Иране внезапно отказались передвать черные ящики со сбитого самолета "МАУ" в Украину

Так, в воскресенье, 19 января, глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что не намерен передавать за границу, в том числе и Украину, регистраторы полета с рухнувшего Боинга. Иранского чиновника процитировало информагентство IRNA: "Бортовые самописцы с украинского Боинга находятся в руках Ирана, и мы не планируем их отправлять".

При этом, напомним, еще в субботу, 18 января, Иран одобрил передачу "черных ящиков" украинской стороне. Что изменилось за ночь, непонятно, однако Резаифар подчеркнул, что Иран продолжает работу над восстановлением данных.

"Но пока мы не приняли решение", — заявил он.

Напомним, страшная трагедия произошла 8 января в небе над Тегераном. Самолет "Международных украинских авиалиний" с начала взлета пробыл в воздухе от силы минут восемь, когда вспыхнул и рухнул на землю. В результате, погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев, включая 9 членов экипажа.

Спустя три дня после катастрофы власти Ирана признали, что ошибочно сбили украинский Боинг. Система ПВО восприняла самолет как угрозу. Позднее появилось видео, подтверждающее, что лайнер сбит не одной ракетой, как предполагалось, а двумя - попавшими в цель с разницей в 23 секунды.

После признания Ираном вины за сбитый Боинг, граждане этой страны вышли на массовые антиправительственные пикеты. В авиакатастрофе, отметим, погибли 82 иранца. Люди скандировали: «Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа».

Ранее мы сообщали, 19 января в Украину приземлился борт с телами 11 погибших. Их встречали более тысячи человек, включая первых лиц страны, коллег из "МАУ" и, конечно же, родных. Со слезами на глазах украинцы провожали в последний путь соотечественников.

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

Как сообщала Politeka, решение по Боингу принято, Иран не отвертится: заявление, которого ждали все