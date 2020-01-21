Громкий скандал разгорелся из-за одного из украинских детских домов

Поводом стали фотографии, которые на своей странице в Facebook опубликовала пользователь Юлия Дякун.

На снимках запечатлены горы новых игрушек возле мусорных баков. В посте отмечается, что их накануне привезли волонтеры.

Отметим, в сети сразу же разгорелось громкое обсуждение ситуации. Одних крайне возмутило происходящее. В то же время нашлись и те, кто вызил другую точку зрения. В частности, отмечается, что дарить мягкие игрушки в детские дома запрещено санстанцией.

«Когда-то попросила помочь мне собрать вещи для многодетной семьи. Из того, что принесли - 90% - хлам. Например, кроссовки, которые рассыпались в руках. В детских домах предупреждают, что вещи должны быть новые или в очень хорошем состоянии. Почему-то люди думают что могут отвезти туда свой мусор, и поставить себе галочку "добродетели"», «Мягкие игрушки запрещает санстанция», «Мягкие игрушки не принимают в детские дома, приюты. Даже новые. Прежде чем, что-то жертвовать, прочтите правила», «Зажрались они», «Люди помогают, а они выбрасывают помощь. Те дети не знают детства», - разошлись во мнениях пользователи сети.

Прокомментировала ситуацию и сотрудник детдома Людмила Дымпалова. По ее словам, работники приняли игрушки "на свой страх, чтобы дети поиграли", но приехала комиссия из Киева, которая потребовала, чтобы все игрушки и одежда, привезенные волонтерами, были выброшены на их глазах.

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