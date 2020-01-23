Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон "О государственном языке", а известный писатель Виталий Капранов посоветовал им "идти к черту"
Такое заявление Виталий Капранов сделал для журналистов издания Обозреватель.
Писатель напомнил о недавнем убийстве на Донбассе украиноязычного активиста Артема Мирошниченко, а также убийстве композитора Игоря Билозира во Львове.
"Надо понимать, что за русский язык у нас на улице не убивают, а за украинский – убивают. Потому, сидя в Венеции с видом на Венецианский залив, очень легко давать рекомендации. Мы вам порекомендуем, как вам там жить...", - подчеркнул Виталий Капранов.
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По его словам, раз он не является политиком, то может плюнуть на Венецианскую комиссию и сказать: "Идите к черту".
"Когда у нас будет, как у вас, мы сядем с вами, закурим хорошую сигару и поговорим об абстрактных вещах – о защите меньшинств. Заодно разберемся, кто такие меньшинства, может ли языковым меньшинством считаться, например, русскоязычное население", – сказал Капранов.
Также ранее сообщалось, что известный украинский актер Антин Мухарский, который был советником министра культуры Украины, высказался о языковой дискриминации в Украине.
"А вы пробовали, господа, родившись в русскоязычной семье в Киеве, Харькове, Одессе или Днепре перейти в школе на украинский язык? Сразу: ги-ги-ги, тупой Селюк, жлоб, дебил, чмо, козел, утирок... В школе такая травля мало кто выдержит, запомнив на всю жизнь, что украинский-это опасность быть подданным обструкции, стать посмешищем, парией, чумным или прокаженным, отторгнутым социумом и коллективом", - заявил Мухарский.
Напомним, Ирма Витовская предупредила украинцев об опасности русскоязычных фильмов
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