Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон "О государственном языке", а известный писатель Виталий Капранов посоветовал им "идти к черту"

Такое заявление Виталий Капранов сделал для журналистов издания Обозреватель.

Писатель напомнил о недавнем убийстве на Донбассе украиноязычного активиста Артема Мирошниченко, а также убийстве композитора Игоря Билозира во Львове.

"Надо понимать, что за русский язык у нас на улице не убивают, а за украинский – убивают. Потому, сидя в Венеции с видом на Венецианский залив, очень легко давать рекомендации. Мы вам порекомендуем, как вам там жить...", - подчеркнул Виталий Капранов.

По его словам, раз он не является политиком, то может плюнуть на Венецианскую комиссию и сказать: "Идите к черту".

"Когда у нас будет, как у вас, мы сядем с вами, закурим хорошую сигару и поговорим об абстрактных вещах – о защите меньшинств. Заодно разберемся, кто такие меньшинства, может ли языковым меньшинством считаться, например, русскоязычное население", – сказал Капранов.

Также ранее сообщалось, что известный украинский актер Антин Мухарский, который был советником министра культуры Украины, высказался о языковой дискриминации в Украине.