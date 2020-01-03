Українці є набагато більш волелюбним народом, ніж росіяни



Таку думку висловив російський телеведучий та журналіст Володимир Познер.

За його словами, саме через це зараз російсько-українські відносини знаходяться на такому рівні.

«Ось що мене дивує. Чому українці, на яких, скажімо відверто, Росія завжди дивилася як на молодшого брата, поблажливо, чому вони настільки більше волелюбні, ніж ми? Чому вони виходять на вулиці? Все-таки інша історія, мабуть, щось там не так. Начебто дуже схожі, одна релігія, мова дуже схожа, а все-таки — дуже різні. Насправді зовсім несхожі. Це мене дуже цікавить», - заявив Познер.

Раніше ведучий визнав провину Росії в конфлікті з Україною.

Познер вважає, що Росія ще довго не зможе зблизитися з Україною. При цьому ведучого вистачило сміливості визнати, хто саме винен у конфлікті між країнами.

«Вони не забудуть. Може виникнути питання: "А що, ми винні?" Я вважаю, що багато в чому так. Наша політика стосовно України була помилковою. Тепер є можливість вийти з цього стану», - заявив ведучий.

Він також зізнався, що Володимир Зеленський буквально підкорив його своїм нестандартним мисленням.

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