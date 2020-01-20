Ірма Вітовська заявила, що не готова братися за російський контент, поки йде війна

Українська актриса театру і кіно, продюсер і громадський діяч Ірма Вітовська розповіла в інтерв'ю для Української Правди при яких умовах вона могла б повернутися до зйомок у російськомовних фільмах та, яку небезпеку вони несуть.

За її словами, вона розглядає тільки той російськомовний контент, який може щось зрушити в головах українців або росіян, зруйнувати ту "бомбу", яка була створена за час збройного конфлікту.

Коли ж російськомовний фільм про любов і іншу "хворь", то Ірма Вітовська зовсім не бачить причин, чому повинна в ньому зніматися. Вона також зазначила, що на сьогоднішній день їй легше зніматися польською мовою, ніж російською, адже йде війна.

«Ну війна! Мені легше зараз польською мовою зніматися, тому що там немає цієї проблеми, немає війни, немає трупів, немає крові. Клавдія Шульженко не їздила ось так до Гітлера, хоча там було дуже багато німців, які не приймали цей режим», - зауважила актриса.

Також раніше повідомлялося, що українські артисти, які вирушають на гастролі в Росію і говорять, що вони «за мир», повинні, насамперед, розповідати правду про війну зі сцени, на всю аудиторію. Таку думку про «голубів миру» висловила знаменита актриса театру і кіно Ірма Вітовська.

«Є така риса характеру — простітуірованність. Коли ти наступаєш на граблі з власною совістю. Якщо ти кажеш, що мені подобається мир, ми за мир… Мені сподобалося, як сказала Тарабарова: «Якщо ти за мир, то виходиш на сцену до мікрофона і розповідаєш всю правду про війну». Ось так, на мільйон людей. Ось це ти поїхав нести мир і розповідаєш все як є», — сказала актриса.

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