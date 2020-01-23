В связи с риском попадания коронавируса в Украину, в аэропорту Борисполь проводятся специальные санитарные мероприятия, передает РБК

Исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга для СМИ сообщил, что Украина предприняла специальные меры предосторожности в аэропорту "Борисполь”. Это связано с возможностью проникновения заболевания из Китая.

Хотя прямого сообщения с Уханем, которые в наибольшей степени пострадал от вируса, нет, есть связь с другими городами Китая.

“Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета", - заявил Кузин.

Члены экипажа китайских рейсов и сотрудники Лабораторного центра опрашивают пассажиров относительно самочувствия. Дополнительные меры контроля и наблюдения пока не предусмотрены.

"Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, которые прибывают из Китая", - отметил он.

Также отметим, что Минздрав провел экстренный брифинг по результатам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в связи с распространением коронавируса.

Медики озвучили специальные рекомендации ВОЗ:

Инкубационный период может длиться от 2 до 12 дней, симптомы болезни в это время не проявляются.

Необходимо регулярно мыть руки и не употреблять термически необработанные продукты. В случае контакта с жителями зараженных регионов, обращаться к врачу.

Посещения города Ухань в Китае (оттуда происходит вирус) несет в себе особый риск.

ВОЗ рекомендует странам готовиться к чрезвычайной ситуации.

Так, глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт добавил, что количество случаев заражения смертельным вирусом вероятно будет расти.



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