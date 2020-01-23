В связи с риском попадания коронавируса в Украину, в аэропорту Борисполь проводятся специальные санитарные мероприятия, передает РБК

Исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга для СМИ сообщил, что Украина предприняла специальные меры предосторожности в аэропорту "Борисполь”. Это связано с возможностью проникновения заболевания из Китая. 

Хотя прямого сообщения с Уханем, которые в наибольшей степени пострадал от вируса, нет, есть связь с другими городами Китая. 

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“Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета", - заявил Кузин. 

Члены экипажа китайских рейсов и сотрудники Лабораторного центра опрашивают пассажиров относительно самочувствия. Дополнительные меры контроля и наблюдения пока не предусмотрены. 

"Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, которые прибывают из Китая", - отметил он.

Также отметим, что Минздрав провел экстренный брифинг по результатам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в связи с распространением коронавируса.

Медики озвучили специальные рекомендации ВОЗ:

  • Инкубационный период может длиться от 2 до 12 дней, симптомы болезни в это время не проявляются.

  • Необходимо регулярно мыть руки и не употреблять термически необработанные продукты. В случае контакта с жителями зараженных регионов, обращаться к врачу.

  • Посещения города Ухань в Китае (оттуда происходит вирус) несет в себе особый риск. 

  • ВОЗ рекомендует странам готовиться к чрезвычайной ситуации.

Так, глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт добавил, что количество случаев заражения смертельным вирусом вероятно будет расти. 

Мы уже сообщали, что смертельно опасный коронавирус уже вплотную подобрался к границам Украины. Случаи заражения были выявлены в РФ и Беларуси. 

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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