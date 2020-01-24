Певица решила просить остаться в Украине у самого президента

Фаворитка Дана Балана из шоу «Голос країни» написала письмо Владимиру Зеленскому

Участница проекта "Голос країни-10" и экс-вокалистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, которая угодила в скандал с базой организации "Миротворец" написала послание президенту Украины. Об этом сообщает Обозреватель.юа.

В открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому она утверждает, что ни в каких пропагандистских акциях никакого государства никогда не участвовала и не собирается. И попросила главу государства разрешить ей находиться в Украине для дальнейшего участия в шоу.

Напомним, из-за чего девушку внесли в базу сайта «Миротворец». Оказалось, что Старшова незаконно посещала оккупированный Россией Крым в 2016 году. Там она выступала с концертом в составе группы Ленинград. Администраторы «Миротворца» отмечают, что Старшова - нарушительница государственной границы Украины. Поэтому против нее должен быть введен запрет на въезд в нашу страну.

«Она в августе 2016 года для участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым», - говорится в сообщении.

Отметим, что Василиса Старшова ранее прошла слепые прослушивания на украинском шоу «Голос» и понравилась Дану Балану, после чего он принял ее в свою команду. Артистка смогла взорвать публику и развернуть к себе все кресла судей.

Сама Старшова заявила, что ей было мало места в группе «Ленинград». Она мечтает о сольной карьере.

Напомним также, что в воскресенье, 19 января, в эфире канала "1+1" прошел первый выпуск десятого сезона шоу "Голос країни-10". На судейских креслах находятся Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик и супруги Потап и Настя Каменских. Тренеры открыли сезон со своего яркого совместного выступления в сопровождении живого оркестра.

Одним из самых сильных участников стал 23-летний Саша Календа из Житомира, который выбрал команду Димы Монатика.

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