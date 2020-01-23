Экс-солистка группы Ленинград Василиса Старшова, пробившаяся на шоу «Голос країни», может выбыть из проекта.

Как передает Politeka.net, девушку внесли в базу сайта «Миротворец». Оказалось, что Старшова незаконно посещала оккупированный Россией Крым в 2016 году. Там она выступала с концертом в составе группы Ленинград. Администраторы «Миротворца» отмечают, что Старшова - нарушительница государственной границы Украины. Поэтому против нее должен быть введен запрет на въезд в нашу страну.

«Она в августе 2016 года для участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым», - говорится в сообщении.

Как известно, Василиса Старшова прошла слепые прослушивания на украинском шоу «Голос». Ее показали в 1 выпуске нового сезона шоу. Певица попала в команду Дана Балана, хотя к ней и повернулись все звездные тренеры. Выступление артистки было очень ярким и взрывным. Внимание к ней было приковано еще и потому, что она более года была солисткой в популярной российской группе.

Сама Старшова заявила, что ей было мало места в Ленинграде. Она мечтает о сольной карьере.

Отметим, что на личной странице в Интстаграм артистки сейчас все посвящено шоу «Голос». Она постит видео своего выступления и фото проекта. Ранее в профиле девушке было много ярких снимков, как профессиональных, так и любительских. Несмотря на то, что девушка год пела в Ленинграде, у нее всего 4,5 тыс. подписчиков.

«А Шнуров в курсе чем его бывшие солистки занимаются», «Вот не хватало креатива, взрыва и этого огня)) Молодец! Вспышка», «Вась, ну на грани зарытого ума выступила. Буду болеть за тебя. Да что там, смотреть шоу из-за тебя только буду. Ты неимоверная. Красавица. Не переигрывай. Украинский народ должен за тебя голосовать, а мы любим драму», - комментируют подписчики выступление артистки.

Напомним, что Тина Кароль засмущала Балана в прямом эфире, кадры перепалки: "Когда она рядом, я...".

Как сообщала Politeka, в сети показали детей Тины Кароль и Дана Балана: «Счастливая семья».

Также Politeka писала, что Дан Балан откровенно рассказал о своих бывших: не показывайте этого Тине Кароль.