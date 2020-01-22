Популярный певец Дан Балан откровенно рассказал о женщинах в своей жизни и об идеале, который ищет

Об этом он заявил в интервью журналистам, передает «Обозреватель».

Так, у Балана поинтересовались, какими были женщины в его жизни, и важно ли ему известность избранницы.

«Никогда таких не было. В моей жизни были 3 знаковые женщины, трижды были серьезные отношения. Но ни одна из этих девушек не выделялась каким-то социальным статусом или неким состоянием», - отметил он.

Также Балан уточнил, что для него важным является, чтобы «девушка нравилась сама по себе».

Как сообщалось ранее, старт нового сезона вокального шоу "Голос країни" был богатым на события. Но больше всего зрителям запомнилась пламенная "ссора" между судьями Тиной Кароль и Даном Баланом, которым приписывают романтические отношения.

Перепалка между артистами произошла с появлением на сцене горячей блондинки из России Василисы Старшовой, работавшей на подпевке у певца Сергея Шнурова. Девушка, исполнившая песню Аврил Лавин "Complicated", видимо, очень сильно зацепила Балана, тот выбежал к ней, обнимал и говорил, что "также одинок, как и она". Бесцеремонному проявлению страсти за кулисами помешала ведущая Катя Осадчая, которая напомнила уже загоревшемуся Балану, что у него есть Кароль.

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