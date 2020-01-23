Уже продолжительное время фанаты следят за отношениями украинской певицы Тины Кароль и молдавского исполнителя Дана Балана

Фанаты строят догадки о романе двух артистов, пишет Politeka.net. Чувственные выступления и двусмысленное общение пары на различных проектах вызывают разговоры о большой любви.

Фантазия поклонников заходит так далеко, что они даже с помощью фотошопа создают семейные фото Тины и Дана.

Недавно поклонники опубликовали фотографии детей пары. По мнению фанатов, именно так выглядела бы семья Тины Кароль и Дана Балана, и их малыши: "Счастливая семья"

Отметим, украинская знаменитость в интервью Катей Осадчей рассказала, что связывает ее молдавского певца. По словам Тины, пока нельзя говорить, что означала совместная песня "Домой". Кроме того, о чувствах говорить рано, ведь пока чего-то большего, чем цветы, на «Голосу країни» ничего не было.

Напомним, Тина Кароль в 2008 году родила сына, Вениамина, от мужа Евгения Огира. Последний был продюсером артистки. Мужчина умер в возрасте 32-х лет от рака желудка.

Также, ходят слухи, что у Дана Балана есть сын, Алан, от некой Эллы Крупениной. Брак артиста продлился всего пять лет и в 2009 году супруги развелись из-за ревности и недоверия жены. Сам артист держит информацию под секретом.

Ранее мы писали, что на съемках первого эфира юбилейного песенного шоу «Голос країни» Тина Кароль якобы приревновала Дана Балана.

Участница проекта Василиса Старшова выбрала себе в качестве тренера Дана Балана. Тогда другой тренер Настя Каменских спросила Кароль, не ревнует ли она открытому поведению артиста. На что певица неожиданно ответила: "Да, я ревную"

Дан Балан сообщил, что Тина Кароль его вдохновила на написание нового альбома, а рядом с ней он теряется.

Ранее сообщалось, что Дан Балан опубликовал черно-белый снимок, на котором позирует в частично расстегнутой рубашке, прикрывающей торс.

Фанаты оценили снимок, который набрал всего за несколько часов 18 тысяч лайков. Пользователи сети написали массу комплиментов певцу.

Напомним, Кароль забыла о Балане ради знойной красотки.

Как сообщала Politeka, Кароль нагадали в роли суженного Дана Балана, сеть взорвалась.

Также Politeka писала, что Кароль и Балан показали свои чувства, пикантные кадры слили в сеть