Андрей Билецкий напомнил об обстреле Мариуполя из «Градов» пять лет назад, и рассказал, что сделали украинские бойцы для предотвращения повторения трагедии

В своем Телеграм-канале основатель полка Азов и лидер партии "Национальный корпус" напомнил о том, как утром 24 января 2015 года боевики ударили из «Градов» по микрорайону Восточный мирного города Мариуполя. Тогда погиб 31 человек и еще 93 были ранены. Все жертвы были мирными жителями, в том числе пострадали дети и подростки.

«Хорошо помню Мариуполь в то утро, 24 января 2015 года. База Полка находилась недалеко от Восточного, поэтому азовцы были одними из первых, кто оказался на месте. Организовывали первую помощь, тушили пожары, вывозили раненых на боевых пикапах и легковушках. Этой адской работы, к сожалению, было предостаточно», - написал Билецкий.

Он напомнил, что обстрел велся из Широкино, которое формально находилось в «зоне разведения», согласованной с россиянами Порошенко.

«Для нас это было последней каплей, было принято решение о подготовке операции по освобождению Широкино. Ее результат - создание буферной зоны для того, чтобы обезопасить Мариуполь, который после февраля 2015 остается мирным городом, в который больше не попадают «Грады», - подытожил политик.

Напомним, ранее мы писали о том, что ровно пять лет назад боевики обстреляли Мариуполь из «Градов». Обстрел начали утром, около 9:15. Всего боевики выпустили по мирному городу три полных залпа. Ракетные удары пришлись по жилому микрорайону Восточный и блокпосту ВСУ в поселке Виноградное. Второй и третий залпы были выпущены с 13:00 до 14:00.

Попадания снарядов были зафиксированы на ул. Киевской, между школами № 5 и № 69, и возле Киевского рынка. По данным батальона «Азов», в зону поражения попали жилые кварталы, частный сектор и рынок в Орджоникидзевский районе города.

В этот же день главарь террористической группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил о начале наступления на город Мариуполь.

Позже Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что под Мариуполем украинская артиллерия уничтожила 4 установки «Град», с которых осуществлялся обстрел Мариуполя.

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