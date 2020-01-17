Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий рассказал, что дестабилизация в России после отставки правительства не повлияет на Украину

Такое заявление он сделал в эфире Politeka on-line. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Если медведя разбудить зимой, то он становится медведем-шатуном. У него психика нарушается и его можно только пристрелить, это уже бешеное животное. Если в Украине будет нормальная и твердая власть, нормальная силовая вертикаль, то ничего страшного это представлять не будет", - уверен Билецкий.

По его словам, языковые и религиозные проблемы в Украине нельзя сравнить с ситуацией в России.

"Представьте, что такое Россия. С 20 миллионным мусульманским фактором внутри страны, с огромнейшим социальным напряжением Россия имеет намного больше внутренних точек кипения. Это будет страшно, возможно, это приведет к гражданской войне, но для Украины нет никакой угрозы, так как Украина имеет опытную армию и спецслужбы", - считает он.

Кроме того, он подчеркнул, что стабильность и системность всегда бьет анархию и бардак.

"Украина может получить серьезные зоны влияния на Россию, но чтобы это угрожало Украине - я сомневаюсь ", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России уходит в отставку в полном составе.

Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Также сообщается, что Путин заявил о намерении ввести должность замглавы Совета безопасности и назначить Медведева на эту должность.

Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".