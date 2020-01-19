Ситуация на Донбассе за последние несколько дней серьезно обострилась, поскольку пострадали почти два десятка защитников Украины

Как сообщает Politeka, об этом заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий у себя в Telegram-странице.

«Вчера на фронте — десять раненых и один погибший боец. Неподалеку Золотого-4 идет бой, восемь раненых. Почти двадцать бойцов за неполные двое суток. И за это сепаров надо приводить в чувства. Закрывать КПВВ, перекрывать торговлю и поставки, пользуясь опытом государств, которые умеют себя вести в военных конфликтах. Такой должна быть реакция нормальной страны. Но украинская власть делает обратное», - отметил он.

Билецкий утверждает, что украинская власть, взамен на обстрелы, делает жить оккупантов на Донбассе легче – строят мосты, дают им воду, поставляют электричество и так далее.

Ранее лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий рассказал про уникальный шанс, который получила Украина.

Такое заявление он сделал в эфире Politeka on-line.

«Кремль – это система, которая в закрытом режиме управляет Россией более 20 лет, поэтому чрезвычайно трудно понять истинные мотивы того, что происходит в Кремле… Основная дело в том, что мы понимаем, что Россия, эта стала система, она по-немногу начинает двигаться, то есть дестабилизироваться в любом случае. Что нам в этом случае надо делать? Нам нужен четкий понятный украинский план… Нам нужно получить какую-то суб’єктність, мы должны понимать, куда мы будем двигаться», - заявил Билецкий.

Напомним, Белецкий предупредил Зеленского роковую ошибку.

Как сообщала Politeka, Белецкий срочно обратился к украинцам из-за ситуации на Донбассе.

Также Politeka писала, что Андрей Билецкий раскрыл правду о Золотое-4: «Люди без хлеба, скорая не приезжает…».