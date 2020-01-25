Погода в Украине 25 января продолжит удивлять по-настоящему весенним теплом и солнцем

Новый прогноз на субботу представил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, погода на выходных в стране немного изменится за счет теплого атмосферного фронта, который надвигается на Украину. Так, погода в Украине 25 января будет теплее, чем в предыдущие дни.

Холоднее всего будет на западе, где ночные заморозки сохранятся на уровне -3…-5 градусов, а в центре температура будет колебаться в пределах -1…+1 градуса. В Крыму ночная температура опустится до 0…+2 градусов. На остальной территории страны ночью ожидается от 0 до -3 градусов.

Днем по всей Украине ожидается теплая погода. Самая высокая температура ждет жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей, где столбики термометров поднимутся до +6…+8 градусов. В остальной Украине ожидается в среднем до +2…+5 градусов.

Синоптики также сообщают, что суббота будет солнечной и без осадков, за исключением Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, где ожидается мокрый снег с дождем.

Напомним, ранее мы предупреждали о том, что погода в Украине вскоре переменится и ударит по самочувствию. О том, чего ждать от погоды украинцам рассказала синоптик Наталья Диденко.

«Как европейская территория, мы больше будем зависеть от антициклона, поэтому и в большинстве областей осадков не будет. Однако северная, особенно северо-восточная, зона воздействия в виде атмосферных фронтов все время будет хотеть откусить кусок солнечной погоды», - отметила синоптик.

Согласно прогнозу, в воскресенье в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег.

С началом новой недели погода в Украине переменится, что почувствуют метеозависимые люди.

«С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29 января, в среду, следовательно, метеопатам приготовиться», - отметила Диденко.

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