Погода в Украине вскоре переменится и ударит по самочувствию

О том, чего ждать от погоды украинцам рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Как европейская территория, мы больше будем зависеть от антициклона, поэтому и в большинстве областей осадков не будет. Однако северная, особенно северо-восточная, зона воздействия в виде атмосферных фронтов все время будет хотеть откусить кусок солнечной погоды», - отметила синоптик.

Поэтому на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и Киевщине в субботу ожидается облачная погода, местами с небольшими осадками.

Согласно прогнозу, в воскресенье в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег.

25 января на севере и востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер.

А так, в основном, умеренный.

Температура воздуха в ночные часы от 2 тепла до 4 мороза, днем ​​25 января + 2 + 6 градусов, 26-го января + 3 + 9 градусов.

В Киеве в субботу будет облачно и еще ветрено, в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер.

Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25 января 2 градуса, 26 января +4, +5 градусов.

С началом новой недели погода в Украине переменится, что почувствуют метеозависимые люди.

«С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29 января, в среду, следовательно, метеопатам приготовиться», - отметила Диденко.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще писала Politeka, что плохая погода разорвет Украину на куски.

Также Politeka сообщала, погода готовит мерзкий сюрприз, новогоднее настроение отменяется.