В пятницу, 24 января Украина окажется между мощным северным циклоном и не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу

От том, как это скажется на погоде у нас в стране, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.

«Европейские тенденции в нас, естественно, сильнее, поэтому и осадков существенных завтра не предвидится», - отметила она.

Только кусочек теплого фронта (на карте красный хвостик) пройдется по северным областям Украины, принося небольшие осадки.

Таким образом, в пятницу, 24 января у большинства наших областей будет преобладать сухая погода. Только в Житомирской, Киевской затянет облаками, а на Черниговщине, Сумской и Харьковской вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

Ветер постепенно успокоится, с сильного перейдет в умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 мороза, на востоке и в горах местами до -7 градусов, завтра днем ​​в Украине 0-5 градусов тепла.

В Киеве 24-го января ожидается погода облачная, но без осадков. Ветер западный, 5-12 м/с, порывистый, но уже слабее, чем сегодня. Ночью около нуля, днем ​​1 + 3 градуса.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань, долгосрочные прогнозы которого не единожды оказывались правдивыми, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

Эксперт пронозирует, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятный погодный сюрприз: весна придет с морозами и засухами к концу сезона.

Синоптик прогнозирует, что к концу марта украинцев ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что начнется засуха.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился страшный прогноз.

Также Politeka писала, что погода даст отдохнуть украинцам, синоптики удивили прогнозом.