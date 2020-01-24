Погода в Украине 24 января резко изменится, зима будет продолжать масштабное наступление

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в восточных и части северных областей ожидается снегопад и до 0-3 тепла днем. Ночью же будет значительно холоднее – от -7 до -2 мороза.

На остальной части Украины ожидается облачность без осадков. Дневные «плюсы» (1-7 градусов) ночью будут сменяться резкими холодами (вплоть до -13 в горных районах и до -7 на остальной территории).

В Киеве и области ожидается похолодание до 0-3 градусов выше нуля днем, и до -4 мороза ночью. Ожидается снег и гололедится.

Как сообщалось ранее, украинцев предупредили о фатальном ухудшении погоды в 2020 году. Об этом рассказала глава департамента климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова в комментарии журналистам.

Согласно прогнозу эксперта, в 2020 году на Украину обрушатся ураганы и наводнения.

Как утверждает метеоролог Вазира Мартазинова, ухудшение погодных условий объясняется глобальной циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – озвучила свой прогноз эксперт.

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