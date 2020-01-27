В начале новой недели, 27-29 января украинцам стоит ждать сохранения теплой, однако влажной погоды с мокрым снегом и дождями

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Синоптики предупредили, что 27 января в западной части страны ночью и утром местами выпадет туман. Ветер будет дуть юго-западный со скростью 5-10 м/с. Температура ночью опустится до 0-5° мороза, в Карпатах термометры покажут до 4-9° мороза, а днем от 1 до 6° тепла.

В Киеве в этот день обойдется без осадков, температура ночью упадет 0-2° мороза, тогда как днем потеплеет до 3-5° тепла.

Во вторник, 28 января на юге и в центре страны, а также в восточных областях и на Закарпатье днем ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть южный, 7-12 м/с.

Температура ночью упадет от 3° тепла до 2° мороза, днем воздух прогреется до 1-6° тепла, а в южных областях даже до 10° тепла. В Карпатах ночью и днем ожидается морозное погода - до 1-6° градусов со знаком минус. В Киеве во вторник без осадков.

Ночью 29 января в Карпатах и на Закарпатье выпадут обильные осадки. Ветер сильный, южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днем - до 3-5° тепла.

Напомним, что

Директор директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что 2020 год будет таким же жарким, как и предыдущий.

Согласно прогнозам специалистов, климатическая весна наступит в Украине уже в феврале. Нас ожидает теплая и мягкая погода. Правда, в самом конце зимы морозы все же могут наверстать упущенное. По словам народного синоптика Владимира Деркача, январь и февраль 2020 года будут очень изменчивыми. В середине февраля и вовсе стоит ждать весеннюю оттепель.

Напомним, что синоптики предупредили о резком изменении погоды, такого не было давно.

А Politeka писала, что аномальная зима добьет украинцев: синоптики дали неутешительный прогноз.

Также Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.