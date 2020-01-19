Украинский метеоролог Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в заключительный день Рождественских праздников, 20 января

Как передает Politeka.net, Диденко поделилась прогнозом погоды на ближайший день у себя на странице в соцсети Фейсбук.

По ее словам, в Украине, как и на больше части Европы осадков не предвидется: "Мощный красавец антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки на Средиземноморье, дальнейшую Атлантику и север Скандинавии".

Так что украинцам снова не светит поиграть в снежки. В стране продолжится сухая погода без осадков.

Температура воздуха также будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0 + 4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный.

В Киеве 20-го января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​будет около 0 + 2 градусов.

Наталья Диденко из-за сильных порывов ветра советует украинцам завтра надевать плотную верхнюю одежду, шарфы, капюшоны и тому подобное.

Ранее мы сообщали, синоптики огорошили прогнозом на весну 2020. Несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой, март напомнит украинцам о морозах и может встретить снегами.

Апрель, по информации народного синоптика Леонида Горбаня, окажется тоже холодным и сырым. Долгожданное тепло наступит ближе к маю. Правда, и тут погода удивит украинцев и не даст расслабиться. Горбань прогнозирует жару и засуху в мае. Тем, кто плохо переносит "пекло", придется терпеть.

Отметим, синоптик Гидрометцентра Татьяна Черная рассказала, что сейчас украинцы столкнулись с аномальной зимней погодой. Конечно, и ранее случалось, что погода в январе была теплой, но, по словам синоптика, она ранее никогда не держалась в течение всего месяца. Теплая погода без минусовой температуры продержится в стране как минимум до 23 января. Потом столбик термометра может поползти вниз, но незначительно.

Напомним, что температурные качели не пожалеют никого: погода поиздевается над украинцами, к чему готовиться.

Ранее Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.

Также Politeka писала, что свежий прогноз погоды поражает, «крещенские морозы канули в лету».