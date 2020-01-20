Погода в Украине 20 январе резко изменится и даст всем передохнуть, поскольку облачная погода будет сопровождаться небольшими плюсами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, ночью и утром будут туманы, которые будут сопровождаться небольшим ветром. Ночью температура воздуха опустится до 1-6 мороза, а в Карпатах до -10 по Цельсию.

Днем воздух на улице прогреется до 3 тепла.

В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, ожидается туман и облачность. Столбик термометра покажет от -1 до +2 по Цельсию, а ночью показатели резко изменятся – от -2 до -4 ниже нуля.

Как сообщалось ранее, климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть. Такой прогноз сделал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.



"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще Politeka писала, что плохая погода разорвет Украину на куски.

Также Politeka сообщала, что погода готовит мерзкий сюрприз, новогоднее настроение отменяется.