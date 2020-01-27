Первая леди Украины Елена Зеленская растрогала эмоциональным поздравлением супруга, президента Владимира Зеленского, с днем рождения

Как передает Politeka.net, Зеленская опубликовала поздравление в своем микроблоге в Инстаграм в субботу, 25 января. Она впечатлила украинцев теплыми словами о муже. В частности, Елена призналась, что ей с супругом безопасно, но при этом никогда не скучно. Она называет его настоящим мужчиной, рядом с которым у нее головокружение и "бабочки".

"Любимый, с твоим днем! ❤️❤️❤️ Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу", - написала Зеленская, поделившись фото, на котором они с мужем мило обнимаются и смотрят с улыбкой в объектив.

Ранее мы сообщали, Елена Зеленская всполошила украинцев, пропав после катастрофы с Боингом в Иране, случившейся 8 января. Так, многие пользователи сети заметили, что после поста в соцсети с соболезованиями семьям погибших о Елене не было ни слуху ни духу. Тогда комментирующие предположили, что, возможно, первая леди тяжело восприняла известие о гибели 176 человек, летевших рейсом "Тегеран-Киев", и до сих пор не может оправиться.

Зеленская внезапно нарушила молчание, после нескольких недель, опубликовав 22 января в Инстаграм поздравление с Днем Соборности Украины. Через несколько дней в сети появились кадры с печальной Зеленской во всем сером. Президент вместе с супругой посетили 24 января в Иерусалиме Мемориальный комплекс «Яд Вашем», почтив память евреев из общин Украины и Польши, погибших во время Холокоста.

Также мы писали, в начале января Зеленскую "разнесли" в сети за шлепанцы, в которых она посетила национальный музей Омана. Пользователи бурно обсуждали наряд первой леди: "На фотке вся украинская делегация одета так, будто они после музея на базар за картошкой собрались".

Напомним, Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская в трауре, Путин решил не молчать: "Тяжелая потеря".