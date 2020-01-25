Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

Как передает Politeka.net, теплые слова она написала на своей странице в Instagram.



"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможно. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и «бабочек» внутри.", - трогательно написала первая леди Украины.

Она поблагодарила мужа за каждое мгновение вместе.

"Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!", - заключила она.

В комментариях под постом украинцы также поздравили Владимира Зеленского с праздником.

"Как же красиво сказано!)", "С днем рождения Владимира! Здоровья, удачи во всех свершениях! Поддержки близких и тех, кто верит, что он всё сможет!!! Пусть Бог помогает!", " С именинником! Всех благ!", - писали украинцы.

Напомним, 25 января Владимир Зеленский отмечает день рождения. Сегодня ему исполняется 42 года. Это его первый день рождения на высоком посту, он стал самым молодым президентом в истории Украины. За прошедший год он проделал головокружительный путь: еще в январе он был просто рейтинговым кандидатом, в перспективы которого не верили всерьез. А сейчас он, без преувеличения, центральная фигура украинской политики.

Уже известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу. В своем поздравлении он выразил надежду на будущее углубление дружбы между двумя народами, а также пообещал содействовать процветанию Украины.

Напомним, Зеленский отомстил Путина, такого в Кремле не ожидали.

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, как у него хотели украсть партию «Слуга народа».

Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки.



