Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения
Как передает Politeka.net, теплые слова она написала на своей странице в Instagram.
"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможно. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и «бабочек» внутри.", - трогательно написала первая леди Украины.
Она поблагодарила мужа за каждое мгновение вместе.
"Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!", - заключила она.
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В комментариях под постом украинцы также поздравили Владимира Зеленского с праздником.
"Как же красиво сказано!)", "С днем рождения Владимира! Здоровья, удачи во всех свершениях! Поддержки близких и тех, кто верит, что он всё сможет!!! Пусть Бог помогает!", " С именинником! Всех благ!", - писали украинцы.
Напомним, 25 января Владимир Зеленский отмечает день рождения. Сегодня ему исполняется 42 года. Это его первый день рождения на высоком посту, он стал самым молодым президентом в истории Украины. За прошедший год он проделал головокружительный путь: еще в январе он был просто рейтинговым кандидатом, в перспективы которого не верили всерьез. А сейчас он, без преувеличения, центральная фигура украинской политики.
Уже известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу. В своем поздравлении он выразил надежду на будущее углубление дружбы между двумя народами, а также пообещал содействовать процветанию Украины.
Напомним, Зеленский отомстил Путина, такого в Кремле не ожидали.
Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, как у него хотели украсть партию «Слуга народа».
Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки.