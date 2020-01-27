Скандальный российский режиссер Никита Михалков подчеркнул, что два поколения украинцев выросшие за годы независимости Украины «уже никогда не придут к России»

Друг Владимира Путина считает, что Россия потеряла Украину и изменить ситуацию можно только «через силу». Он заявил об этом в эфире российского телеканала.

«За 25 лет в Украине выросло два поколения, которые потеряны для России. У отмечающих день рождение Бандеры это зашито в их матрице», – заявил режиссер в эфире телеканала.

Михалков считает, что изменить самосознание украинцев на пророссийское возможно в результате войны и «только через кровь». Режиссер подчеркивает, что Украина никогда не придет к России.

Ранее мы писали, что российский режиссер Никита Михалков сделал новое заявление об отношениях Украины и России.

По его словам, русским и украинцам раньше жилось хорошо — все дружили, друг к другу в гости ездили. Но в один момент все кардинально изменилось.

Михалков с сожалением отметил, что в Украине за последние 25 лет выросло поколение, которое "без причины" навсегда отвернулось от РФ.

О том, что Москва с помощью "зеленых человечков" и "ихтамнетов" отхватила от соседней страны большой кусок территории, режиссер скромно умолчал.

Напомним, раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.