Появились новые подробности относительно инцидента, в котором сильно пострадала модель Ксения Пунтус

Девушку нашли под окнами квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. Оказалось, что впара в квартире была не сама. Более того, выснилось что модель боролась с тяжелым заболеванием. Такое сообщение появилось в телеграм-канале "МК: срочные новости".

До недавнего времени Ксения Пунтус встречалась с неким Назаром Дармиловым, однако накануне новогодних праздников пара рассталась. Девушка вступила в отношения со старшим сыном актрисы Анны Михалковой, Андреем Баковым.

В тот вечер в квартире с Баковым и Пунтус якобы оказалась еще одна женщина – некая Мария.

Выяснилось, модель борется с анорексией. Пунтус принимает таблетки, которые в сочетании с алкоголем могут вызвать галлюцинации. Возможно, именно так Ксения Пунтус и оказалась в кустах, где ее нашел дворник.

Изначально было две версии о том, почему 21-летняя успешная модель лежала с множественными травмами возле дома, в котором у внука Никиты Михалкова есть квартира. По одной из них, молодая женщина выпала из окна – самостоятельно или с чьей-то помощью, неизвестно. По другой – Ксению выбросили в кусты из автомобиля.

В близком окружении говорят в один голос, что Пунтус ведет исключительно здоровый образ жизни: не пьет, не курит, наркотики не принимает. 14 января она должна была улететь на съемки в Париж, билеты были на руках.

"Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, никогда не подводила людей. Она компетентный человек, даже на встречи никогда не опаздывала, поэтому не могла накануне важного мероприятия вот так безрассудно пуститься во все тяжкие", – заявил кастинг-директор Дмитрий.

Напомним, девушка внука Никиты Михалкова успела сделать фото перед трагедией: "Вы что, звери?".

Как сообщала Politeka, перед трагедией девушка внука Никиты Михалкова оставила прощальное письмо: «Мы друг друга…».

Также Politeka писала, что трагедия произошла в квартире Никиты Михалкова: окровавленную модель нашли без одежды, новые детали.