Коронавирус зацепит Украину и заболеет около миллиарда людей

Такое заявление в комментарии Главреду сделал астролог Влад Росс.

По словам астролога, всему виной комбинация двух планет – Сатурна и Плутона, а больше всего от вируса nCoV пострадает Китай, где будет настоящая эпидемия.

"Сейчас Китай говорит о шести тысячах заболевших, однако, на самом деле, китайские власти занижают реальные цифры в 5-10 раз, говоря о количестве заболевших и умерших", – считает астролог.

Коме того, он подчеркнул, что если бы такая эпидемия началась в Украине, то вымерло бы пол страны.

"Ведь если бы неизвестный вирус возник в Украине, у нас бы половина страны вымерла до того, как наши власти стали бы действовать. В Китае очень правильно сделали, изолировав больных и закрыв города с наибольшим числом зараженных", – добавил Росс.

Астролог уверяет, что опасность распространения коронавируса по разным странам очень велика.

"Вирус будет действовать так, как в свое время испанка, когда было заражено свыше полумиллиарда людей, 20% из них умерли. Расположение планет указывает на то, что пандемия распространится по всему миру – заразится около миллиарда людей по всей планете. Однако будем надеяться, что этого не случится – звезды ведь склоняют, но не обязывают", – утверждает он.

Также астролог считает, что вирус все-таки затронет Украину.

"Если это будет сделано вовремя, то угрозы возникновения масштабной эпидемии в нашей стране я не вижу. Нас эта история не особо зацепит, хотя жизни нескольких украинцев коронавирус все-таки может унести", – заключил он.

Ранее мы сообщали, что в связи с недавними событиями - вспышке опасного вируса в Китае и распространении его по всему миру - власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения, а также ограничить занятия в школах.

В медицинские учреждения города направлены письма с инструкциями по профилактике распространения вируса.



Напомним, что вторжение китайского вируса началось, срочное заявление Минздрава: как спастись украинцам.

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