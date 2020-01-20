Уже более тысячи человек заразились вирусом

Коронавирус уже убил трех человек, а еще почти 2 тысячи людей могут быть заражены данной болезнью

В Китае бушует новый коронавирус, который уже передается от человека к человеку. Задержаны 14 медиков. Китайские специалисты уже подтвердили данную информацию. Об этом пишет Politeka со ссылкой на иностранные СМИ.

Власти Китая после этого усилили меры по борьбе с угрозой. В сети появилось видео, как медики проверяют десятки пассажиров самолета на наличие симптомов коронавируса, который уже успел убить трех людей. Кадры обнародовал журналист из Шанхая Дэвид Полк.

На видео два медика в специальных костюмах меряют температуру каждого пассажира. Самолет должен был совершить был внутренний рейс из города Ухань, где сейчас эпицентр распространения вируса.

Медики запретили самолету лететь, пока они не выполнят проверку. Премьер КНР Ли Кэцян поручил всем ведомствам страны по вопросам, что касаются защиты гигиены и охраны здоровья, принять соответствующие меры, чтобы не допустить распространения вируса.

Сейчас выявляется источник пневмонии и каналы ее распространения. После этого стоит задача найти эффективные меры, чтобы ликвидировать эпидемию.

В Китае всего заболели 217 человек коронавирусом. Эксперты подсчитали, что примерно 1700 человек являются потенциальными носителями вируса в Китае.

Ранее мы сообщали, что власти сообщили о 139 новых заболевших неизвестной болезнью легких, вызванной новым типом коронавируса. В результате умерли уже три человека в Китае.

За два дня количество инфицированных резко выросло, новые случаи были выявлены в городах Ухань, Пекин и Шэньчжэнь. Всего по последним данным уже подтверждено более 200 случаев инфицирования.

Отметим, в большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.

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