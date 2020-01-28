Новый год приготовил много нововведений для украинцев. Большинство из них будут касаться оформления документов.

В 2020 году правительство планирует начать оцифровывать паспорта. Свой главный документ и идентификационный номер можно будет добавить в мобильное приложение «Дия». Новые паспорта будут выдавать уже без прописки и информации о детях и семейном положении. Интересно, что этой информации даже не будет на чипе карты, потому что она быстро меняется.

Чтобы власти имели информацию о месте регистрации украинцев, будет создан электронный сервис, в котором будут отображаться эти данные. Правда, для нововведений необходимо будет принять соответствующие законопроекты. Доступ к электронной базе будут иметь все органы, а разрешение на доступ к конкретной информации будет давать гражданин, приложив свою карту к устройству.

Отметим, что пока в Украине не готовы полностью отменять институт регистрации, но детей до 14 лет позволят регистрировать в электронной форме.

Напомним, что с 1 марта для выезда в Россию будет необходим заграничный паспорт.

Водительские права украинцев в 2020 году продолжат переводить в электронный вид. Приложение «Дия», которое используют для этого, удачно прошло тестирование. Доступным для всех оно станет уже с 30 января. Чтобы перевести права в электронный вид необходимо будет скачать приложение и пройти электронную идентификацию.

Добавим, что в 2020 году в Украине будут по-новому регистрировать новорожденных. Новоиспеченным родителям больше не придется собирать десятки документов, все будет оформляться при помощи услуги еМалятко. Родителям необходимо будет лишь подать электронное заявление в роддоме.

ЕМалятко будет объединять сразу восемь сервисов. Можно будет сразу зарегистрировать ребенка, его место проживания, оформить пособие, зарегистрировать малыша в электронной системе здравоохранения и реестре физических лиц. Кроме этого, родители смогут сразу оформить удостоверение многодетной семьи, оформить заявку на определение происхождения ребенка, родители которого не состоят в браке, а также определить принадлежность ребенка к гражданству Украины.

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