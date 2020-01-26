Українці самі вирішать, чи перейти їм до більш прозахідного варіанту оформлення своїх персональних даних

В Україні йде свого роду голосування за скасування по батькові

Оскільки варіант оформлення персональних даних – в документах в першу чергу з по батькові – є застарілою традицією, громадянам країни запропонували відмовитися від використання по батькові. Про це пише Politeka.net з посиланням на зареєстровану на сайті Президента України петицію.

Відомо, що на даний момент голосування на сайті не сказати, що йде активно – всього трохи більше восьми десятків людей висловили свою думку з приводу. На Заході, пояснюються автори петиції, використовують друге ім'я або прізвище, але ніяк не по батькові – традиція з по батькові давно застаріла і, зокрема, є пережитком радянського режиму. Автор петиції переконаний, що питання вибору є найважливішим, коли кожен сам зможе для себе вирішувати, як йому більше подобається. Відзначається також, що людина не завжди знає свого батька, тому труднощів з по батькові, більше, ніж користі.

Також відомо, що в Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту з'явилася рекомендація про прийняття законопроекту № 2450 - встановлює право особи змінити своє по батькові.

Так законопроектом передбачається внесення низки змін до одразу кількох законодавчих актів, якими передбачено право особи віком від 16 років змінювати своє по батькові за власним розсудом. І крім того – змінювати не тільки батькові, а й свої прізвище та ім'я. Приміткою тут є тільки обмеження за віком: дитина у віці від 14 до 16 років виключно за згодою батьків може виконати такі зміни щодо своїх особистих даних.

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