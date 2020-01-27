Цього чекали багато людей

Українці зможуть отримувати компенсацію в разі затримок зарплат та інших соціальних виплат

Відповідний законопроект було направлено на розгляд парламенту, про що розповіла міністр соціальної політики Юлія Соколовська. Законопроект спрямований на боротьбу з боргами по зарплатах, пенсіях та іншим соціальним виплатам в Україні.

В документі представлено список виплат, за затримку яких передбачається компенсація. При цьому механізм самих виплат не змінюється і враховує інфляцію за період їх затримки. Відповідні зміни пропонується внести в закон «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати».

У списку виплат за затримку яких українці зможуть отримати компенсацію, увійшли:

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата (грошового забезпечення);

суми індексації грошових доходів громадян.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова розповіла, що зараз у профільному комітеті Парламенту з питань соціальної політики розробляють нову пенсійну програму.

Третьякова підкреслила, що у разі затвердження нової програми українці будуть отримувати відразу по дві пенсії.

Таким чином, у Верховній Раді хочуть надати українцям можливість самостійно відкладати собі на пенсію. При чому, яку саме суму відкладати, буде вирішувати сам співробітник.

Також ми писали про те, що стало відомо, кого з українців не торкнеться підвищення пенсійного віку.

В прес-службі КСУ заявили, що підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб було визнано незаконним.

Йдеться про поступове збільшення на п'ять років пенсійного віку на пільгових умовах для працівників, визначених у нормах закону №213 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.