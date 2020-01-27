Українці зможуть отримувати компенсацію в разі затримок зарплат та інших соціальних виплат
Відповідний законопроект було направлено на розгляд парламенту, про що розповіла міністр соціальної політики Юлія Соколовська. Законопроект спрямований на боротьбу з боргами по зарплатах, пенсіях та іншим соціальним виплатам в Україні.
В документі представлено список виплат, за затримку яких передбачається компенсація. При цьому механізм самих виплат не змінюється і враховує інфляцію за період їх затримки. Відповідні зміни пропонується внести в закон «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати».
У списку виплат за затримку яких українці зможуть отримати компенсацію, увійшли:
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- пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);
- соціальні виплати;
- стипендії;
- заробітна плата (грошового забезпечення);
- суми індексації грошових доходів громадян.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова розповіла, що зараз у профільному комітеті Парламенту з питань соціальної політики розробляють нову пенсійну програму.
Третьякова підкреслила, що у разі затвердження нової програми українці будуть отримувати відразу по дві пенсії.
Таким чином, у Верховній Раді хочуть надати українцям можливість самостійно відкладати собі на пенсію. При чому, яку саме суму відкладати, буде вирішувати сам співробітник.
Також ми писали про те, що стало відомо, кого з українців не торкнеться підвищення пенсійного віку.
В прес-службі КСУ заявили, що підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб було визнано незаконним.
Йдеться про поступове збільшення на п'ять років пенсійного віку на пільгових умовах для працівників, визначених у нормах закону №213 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII.
Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.
Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.
Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.