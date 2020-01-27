Це вже не перший випадок в Приватбанку

Українцям розповіли, що треба робити, якщо банкомат/термінал з'їв картку

Про це пише ВВС.

Клієнтам радять не панікувати, оскільки банкомат чи термінал могли з'їсти картку з кількох причин.

Головне - не відходити від них та спробувати зробити кілька маніпуляцій для самостійного повернення картки.

Якщо банкомат завис, то можна трохи почекати, після чого треба натиснути кнопку "Скасування". Якщо нічого не відбувається, то треба звернутися на гарячу лінію банку та заблокувати картку.

Якщо ви виявили незвичну річ на банкоматі, наприклад картрідер, то треба одразу блокувати картку.

У разі звернення до оператора того ж ПриватБанку клієнту потрібно буде відповісти на кілька секретних запитань. У разі проходження авторизації картка буде заблокована, а при зверненні до банку вам видадуть нову.

Якщо картку з'їв банкомат в іншій країні, то одразу необхідно звернутися на гарячу лінію свого банку та пройти авторизацію. Якщо клієнт буде перебувати там довгий час, то йому можуть надіслати нову картку.

Але бувають й такі випадки, коли клієнти звертаються до відділення банку, якому належить цей банкомат. Співробітники перевіряють документи й можуть одразу повернути йому картку.

Але українці все частіше стають "жертвами" терміналів ПриватБанку, які з'їдають їхні гроші та не проводять платежі.

Про такий черговий випадок розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін. За його словами, з двох терміналів одночасно поповнювали картки по 15 тисяч, але ПриватБанк провів лише одну транзакцію.

"24/10/2019 була зроблена операція по зарахуванню грошей на карту іншого банку, одночасно з 2 терміналів ПриватБанку 2 різними людьми, в результаті одна сума в розмірі 14999 була зарахована друга немає, причина обмеження в 15000 на карту іншого банку в день, хоча термінал видав 2 квитанції про успішне зарахування. У ПриватБанку йде відмова на повернення аргументуючи, що все добре в квитанції оплата пройшла. Взята виписка з іншого банку, де видно, що гроші не надходили. Проблему не можемо вирішити вже 3 місяці. Вважаю найгірший банк в Україні на сьогоднішній день", - зазначив незадоволений клієнт.

"На жаль, вказаних у публікації даних недостатньо, щоб ідентифікувати Вас та вирішити питання.

Ми запросили в особистому повідомленні Ваш номер телефону, щоб детальніше розглянути Ваш випадок, і розібратися в ситуації, що склалася", - відповів на скаргу представник ПриватБанку.

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