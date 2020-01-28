С нового года в Украине действуют новые правила для владельцев электромобилей.

Закон, призванный создать благоприятную инфраструктуру для электрокаров в Украине, вступил в силу 1 января 2020 года. Теперь электромобилям будут выдавать зеленые номерные знаки, а на дорогах появятся новые дорожные знаки: «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей».

Интересно, что гибридные авто приравняли к электромобилям, но они останутся без специальных номерных знаков.

Бурное обсуждение в сети вызвало нововведение, согласно которому, владельцев простых авто будут штрафовать, если они займут парковочное место электромобиля. Кроме этого, будут штрафовать водителей, которые своими действиями будут мешать электромобилям осуществлять зарядку. Помимо штрафа автомобили-нарушители можно будет эвакуировать.

Автомобилисты возмущены новыми правилами, отмечая, что такого нет нигде в мире. Они называют новый закон лоббистским.

Отметим, что количество электромобилей в Украине стремительно растет. В 2019 году украинцами было зарегистрировано более 6 тысяч машин на электротяге. По сравнению с 2018 годом спрос на электромобили вырос на 37%. Минусом является тот факт, что в основном все электромобили поступают в Украину из заграницы.

Впрочем, массовое использование электромобилей помимо плюсов может иметь и негативные последствия. Например, в Британии местные электросети уже не справляются с количеством машин на электротяге. В докладе властей отмечается, что британцы могут остаться без света, если парк батарейных авто будет расширяться. Чтобы подготовить электросети к повышенной нагрузке, нужны деньги. Если инвестиций не будет, страну ждут веерные отключения.

Напомним, что электромобили оказались опасными: кто пострадает больше всех.

А Politeka писала, что украинцам придумали новый запрет: что нужно знать, чтобы избежать штрафов.

Также Politeka сообщала, что новый дешевый электрокар выходит на рынок, украинцев ждет сюрприз.