З 1 січня 2020 року в Україні набрали чинності нові ПДР щодо паркування автомобілів

Причиною таких змін стала популярність електромобілів, повідомляє ТСН. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



Після прийняття закону про створення інфраструктури для електромобілів власники електричних авто отримали власні паркувальні місця, на яких не можна паркувати машини з традиційним двигуном.

А електромобілі будуть отримувати номерні знаки з зеленим шрифтом. Гібридні авто також відносяться до електромобілів, однак власникам таких не знадобляться"зелені" номерні знаки.

Крім того, в Правила дорожнього руху додадуть три нових дорожніх знаки: "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

За неправильну парковку водіям електромобілів загрожує штраф у розмірі від 340 до 510 гривень, а інспектори по парковці отримали дозвіл евакуювати авто порушника.

Раніше ми повідомляли, що набрав чинності закон про посилення відповідальності для водіїв, які сіли за кермо у нетверезому вигляді, наркотичному сп'янінні або під впливом ліків, що знижують увагу.

Звернемо увагу, що крім великих штрафів - від 1 до 2 тис. не оподатковуваних мінімумів доходів громадян (а це від 17000 до 34000 гривень), безвідповідальним водіям загрожує позбавлення прав на 3 роки.

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