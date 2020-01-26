Аномальная теплая погода продержится в Украине в феврале, а весна удивит количеством тепла, пишет "Gazeta.ua"

В феврале в Украине ожидается номально теплая погода. Более того, весна окажется не только ранней, но и небывало теплой.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух пояснила, что зимы в Киеве по сути еще не было.

"Ожидаем аномально теплый февраль. В Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд). Было три зимних дня. В декабре семь, но не подряд", - отметила Балабух.

Климат в Украине меняется 1990-х годов и эти изменения в нашей стране происходят где-то в 2 раза быстрее, чем в среднем на планете. В Украине все больше приходит "тропических дней" с температурой не ниже 20 градусов в течение суток. При растет влажность, стало больше экстремальных погодных явлений.

В феврале, судя по данным порталов прогноза погоды, в Киеве ожидается нескольких небольших периодов похолодания в ночные часы. Также возможен слабый мокрый снег. Сильных снегопадов и морозов, вероятно, уже не будет.

Ранее мы писали, что нынешняя зима удивляет украинцев аномальной температурой. За исключением нескольких морозных дней и небольшого снега, столбик термометра постоянно показывает плюсовую температуру.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что 2020 год будет таким же жарким, как и предыдущий.

Согласно прогнозам экспертов, климатическая весна наступит в Украине уже в феврале. Нас ожидает теплая и мягкая погода. Правда, в самом конце зимы морозы все же могут наверстать упущенное.

Напомним, что синоптики предупредили о резком изменении погоды, такого не было давно.

А Politeka писала, что аномальная зима добьет украинцев: синоптики дали неутешительный прогноз.

Также Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.