Зима разошлась не на шутку

Шторм накроет Украину в четверг, 30 января

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что штормовое предупреждение объявлено по всей стране.

Ожидаются метели и обильные осадки (дождь с мокрым снегом). В большинстве областей порывы ветра достигнут 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

В связи с резко ухудшившимися погодными условиями возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, в Карпатах возможно прекращение движения транспорта на дорогах. Там объявлен II уровень опасности.

В Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег, метели - І уровень опасности, желтый.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 31 января, погода не улучшится. Прирост снежного покрова 20-30 см. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см.

По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что утром 30 января в северных, центральных и западных областях наблюдается снег, где выпало до 7 см. (Полтавская область). В Житомирской, Ровенской, Луганской и Херсонской местами дождь при плюсовой температуре. Средняя температура воздуха -1+6.

На перевалах Ивашквский, Орявский, Ужоцкий, Яблунецкий, Вышковский идет небольшой снег, где выпало до 2-4 см., на остальных перевалах без осадков. Состояние покрытия мокрое, на Вишковском и Торунском перевалах заснеженное.

Отметим, зима 2019-2020 годов уже получила статус аномальной, ведь впервые за очень долгое время в Украине не было продолжительного периода с минусовой температурой и снегопадами. Причиной ситуации называют глобальное потепление, которое, как известно, влияет на климат всей планеты.

Напомним, что аномальная зима добьет украинцев: «Может быть опасно..».

А Politeka писала, что погода готовит резкий поворот, дожди и мокрый снег разорвут Украину.

Также Politeka сообщала, что на Одесчине произошла катастрофа, пугающие кадры: "исчезли с лица земли".