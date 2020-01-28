Погода в Украине 28 января резко улучшится, холода отступят, а на смену им придут небольшие плюсы с дождем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, осадки пройдут днем в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях, а также частично на Западе Украины. Там же, в горах, ожидается мокрый снег.

Ветер будет в пределах 5-10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать от 3 тепла до 2 мороза. Днем же воздух прогреется до небывалых 2-7 тепла. В Карпатах воздух остынет до 1-6 мороза.

В Киеве и области, прогнозируют синоптики, будет без осадков. Днем будет 4-6 градуса выше нуля. Ночью похолодает до -2 мороза.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань, долгосрочные прогнозы которого не единожды оказывались правдивыми, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

Эксперт пронозирует, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятный погодный сюрприз: весна придет с морозами и засухами к концу сезона.

Синоптик прогнозирует, что к концу марта украинцев ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что начнется засуха.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился страшный прогноз.

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