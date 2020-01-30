Январь завершается в Украине парадом атмосферных фронтов

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, и объяснила, как это скажется на погоде.

«Завтра один такой приведет мокрый снег и дожди в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской. К вечеру осадки дойдут до Одесской, Кропивницкого с районами и в Черкасскую. Все, что не попадает в этот список - без существенных осадков. Карта», - написала она.

Отмечается, что ветер будет юго-западный, порывистый, сильный.

Температура воздуха в течение дня пятницы будет + 1 + 5 градусов, на юге + 4 + 9 градусов.

В Киеве 31 января прогнозируют влажную погоду. Периодически может пролетать мокрый снег или дождь. Ветер будет порывистым. Дневная температура воздуха в столице ожидается около +3 градусов.

1-2 февраля в Украине потеплеет: на Западе, например, до + 7 + 10 градусов, на юге до +12 градусов. Но ненадолго, на следующей неделе снова несколько похолодает.

Синоптик отметила, что градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезных морозов бояться не стоит, они маловероятны.

Напомним, Украину накроет шторм: появилось срочное заявление, «может случиться…».

Как сообщала Politeka, погодный монстр несется в Украину, тысячи пострадавших: срочное сообщение, кто под ударом.

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