Январь завершается в Украине парадом атмосферных фронтов
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, и объяснила, как это скажется на погоде.
«Завтра один такой приведет мокрый снег и дожди в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской. К вечеру осадки дойдут до Одесской, Кропивницкого с районами и в Черкасскую. Все, что не попадает в этот список - без существенных осадков. Карта», - написала она.
Отмечается, что ветер будет юго-западный, порывистый, сильный.
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Температура воздуха в течение дня пятницы будет + 1 + 5 градусов, на юге + 4 + 9 градусов.
В Киеве 31 января прогнозируют влажную погоду. Периодически может пролетать мокрый снег или дождь. Ветер будет порывистым. Дневная температура воздуха в столице ожидается около +3 градусов.
1-2 февраля в Украине потеплеет: на Западе, например, до + 7 + 10 градусов, на юге до +12 градусов. Но ненадолго, на следующей неделе снова несколько похолодает.
Синоптик отметила, что градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезных морозов бояться не стоит, они маловероятны.
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