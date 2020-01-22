Украинец погиб в мощном шторме, который обрушился на Испанию
55-летний мужчина был найден мертвым в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Источники местных СМИ в гражданской гвардии сообщили, что он украинец по национальности.
Причины смерти расследуют. Предварительно установлено, что она наступила из-за погодных условий.
Средиземноморское побережье страны и Балеарские острова понесли главный удар штормовой Глории в понедельник.
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По сообщениям портовых властей, в понедельник рекордные волны высотой 8,44 м обрушились на берег в Валенсии. В то же время очевидцы сообщили, что в течение дня на знаменитом пляже Барселоны поднимались неверояновысокие волны.
Региональное правительство Каталонии приказало запретить все мероприятия на свежем воздухе в Жироне, Барселоне и центральных районах Каталонии, сообщил представитель его министерства внутренних дел. Те, кто не выполнил приказ, могут быть оштрафованы.
Буря также вызвала закрытие аэропорта Аликанте, что привело к отмене почти 200 рейсов.
Национальное метеорологическое агентство сообщило о ветрах до 71 миль / ч (115 км / ч) в час в провинции Валенсия, где по меньшей мере 120 советов приказали закрыть школы.
По данным метеорологов, в некоторыхчастях Каталонии и Жироне к полудню вторника выпало 150 мм (6 дюймов) осадков. Тогда как обычно города в этом регионе получают около дюйма осадков в течение всего января.
Синоптики сказали, что шторм ослабнет к среде. Однока наводнения и высокий риск оползней сохранятся и в среду.
С вечера вторника по среду сильные локальнык дожди повысят риск затопления вдоль южного побережья Испании от Марбельи до Кадиса.
Согласно прогнозу синоптиков, дожди и локальные ливни будут продолжаться в этих районах в четверг и пятницу.
Напомним, стихия разбушевалась в Украине, есть жертвы.
Как сообщала Politeka, свирепая стихия унесла жизни пятерых: «спасатели достают бездыханные тела».
Также Politeka писала, что мощная стихия смывает город с лица земли: 63 погибших.