Украинец погиб в мощном шторме, который обрушился на Испанию

55-летний мужчина был найден мертвым в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Источники местных СМИ в гражданской гвардии сообщили, что он украинец по национальности.

Причины смерти расследуют. Предварительно установлено, что она наступила из-за погодных условий.

Средиземноморское побережье страны и Балеарские острова понесли главный удар штормовой Глории в понедельник.

По сообщениям портовых властей, в понедельник рекордные волны высотой 8,44 м обрушились на берег в Валенсии. В то же время очевидцы сообщили, что в течение дня на знаменитом пляже Барселоны поднимались неверояновысокие волны.

@ecazatormentas Playa de la Malva Rosa ( Valencia )está noche. Video de Amelia Cortés. pic.twitter.com/ODk6urkboZ — DiegoDidac (@DiegoOsuna2) January 20, 2020

Региональное правительство Каталонии приказало запретить все мероприятия на свежем воздухе в Жироне, Барселоне и центральных районах Каталонии, сообщил представитель его министерства внутренних дел. Те, кто не выполнил приказ, могут быть оштрафованы.

Буря также вызвала закрытие аэропорта Аликанте, что привело к отмене почти 200 рейсов.

👉❄️Así amanece Almansa, con una buena nevada, tras horas sin parar de nevar. Numerosos problemas en viarios de la zona. #Albacete #Nieve



© @AlmansaMeteo pic.twitter.com/QYAXMCGl3t — Meteo⚡Hellín (@MeteoHellin) January 20, 2020

Национальное метеорологическое агентство сообщило о ветрах до 71 миль / ч (115 км / ч) в час в провинции Валенсия, где по меньшей мере 120 советов приказали закрыть школы.

По данным метеорологов, в некоторыхчастях Каталонии и Жироне к полудню вторника выпало 150 мм (6 дюймов) осадков. Тогда как обычно города в этом регионе получают около дюйма осадков в течение всего января.

Синоптики сказали, что шторм ослабнет к среде. Однока наводнения и высокий риск оползней сохранятся и в среду.

С вечера вторника по среду сильные локальнык дожди повысят риск затопления вдоль южного побережья Испании от Марбельи до Кадиса.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди и локальные ливни будут продолжаться в этих районах в четверг и пятницу.

EXTREME RISKS OF TRAVELLING TO SPAIN #StormGloria

Popular Parts Of Spain Including #Barcelona And #Valencia Are Being Battered By Storm Gloria With Snow, Torrential Road And Huge waves. Flights Have been Cancelled Due To 'Red Alert' With 'Extreme Risk' (Foreign office) pic.twitter.com/bkkw7zrswB — TONYINBHAM (@TT0121) January 21, 2020

Напомним, стихия разбушевалась в Украине, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, свирепая стихия унесла жизни пятерых: «спасатели достают бездыханные тела».

Также Politeka писала, что мощная стихия смывает город с лица земли: 63 погибших.