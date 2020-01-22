Украинец погиб в мощном шторме, который обрушился на Испанию

55-летний мужчина был найден мертвым в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Источники местных СМИ в гражданской гвардии сообщили, что он украинец по национальности.

 Причины смерти расследуют. Предварительно установлено, что она наступила из-за погодных условий.

Средиземноморское побережье страны и Балеарские острова понесли главный удар штормовой Глории в понедельник.

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По сообщениям портовых властей, в понедельник рекордные волны высотой 8,44 м обрушились на берег в Валенсии. В то же время очевидцы сообщили, что в течение дня на знаменитом пляже Барселоны поднимались неверояновысокие волны.

Региональное правительство Каталонии приказало запретить все мероприятия на свежем воздухе в Жироне, Барселоне и центральных районах Каталонии, сообщил представитель его министерства внутренних дел. Те, кто не выполнил приказ, могут быть оштрафованы.

Буря также вызвала закрытие аэропорта Аликанте, что привело к отмене почти 200 рейсов.

Национальное метеорологическое агентство сообщило о ветрах до 71 миль / ч (115 км / ч) в час в провинции Валенсия, где по меньшей мере 120 советов приказали закрыть школы.

По данным метеорологов, в некоторыхчастях Каталонии и Жироне к полудню вторника выпало 150 мм (6 дюймов) осадков. Тогда как обычно города в этом регионе получают около дюйма осадков в течение всего января.

Синоптики сказали, что шторм ослабнет к среде. Однока наводнения и высокий риск оползней сохранятся и  в среду.

С вечера вторника по среду сильные локальнык дожди повысят риск затопления вдоль южного побережья Испании от Марбельи до Кадиса.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди и локальные ливни будут продолжаться в этих районах в четверг и пятницу.

Напомним, стихия разбушевалась в Украине, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, свирепая стихия унесла жизни пятерых: «спасатели достают бездыханные тела».

Также Politeka писала, что мощная стихия смывает город с лица земли: 63 погибших.