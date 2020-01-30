Тысячи противников «рабского закона» о труде протестуют в центре Киева

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал PavlovskyNews.

Несколько тысяч представителей профсоюзов собрались в центре Киева. Люди протестуют против резонансного закона о труде, который получил негласный статус "рабского".

Согласно сообщениям очевидцев, после Майдана люди пойдут протестовать к зданию Кабмина.

Можно отметить, что среди лозунгов на акции можно заметить плакат :"Прочь руки от трудящегося человека".

Региональные СМИ также сообщают об акциях протеста. Так, в Ровенской области прошла "Волна гнева".

По мнению протестующих, законопроект Кабмина ограничивает права и гарантии работников. Люди требовали его снять с рассмотрения, а также отправить в отставку министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Также известно о подготовке акции в ряде других городов.

Напомним, что сразу после появления законопроекта "О Труде" многим обозревателям он сильно не понравился. Кое-кто назвал его "рабским", в то время как в правительстве считают реформу прогресивной.

Основой отношений работодателя и работника становится трудовой договор, который можно будет заключать как в письменном, так и в электронном виде. Закон при этом фиксирует лишь некоторые рамки для договоренностей, что оставляет значительную свободу действий для сторон.

В договоре стороны должны прописать все права и обязанности, взаимную ответственность, описание и продолжительность работы и отдыха, компенсацию при увольнении по инициативе работодателя и сроки уведомления о прекращении договора.

Не почетное звание “рабский” законопроект получил, вероятно, за то, что он дает роботодавецю право уволить работника "день в день".

Впрочем, если работодатель пожелает так уволить работника ему придется заплатить немалый штраф, который зависит от стажа работника на предприятии. Если работник работал более 10 лет, срок уведомления должен составлять не менее 90 дней, если сотрудник проработал более 5 лет - не менее 60 дней, свыше полугода - не менее 30 дней.

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