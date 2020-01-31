Февраль 2020 года окажется богатым на различные события, некоторые из которых будут со знаком плюс, включая температуру воздуха

Об этом пишет "Сегодня"

 

курс валют на 28 июля, доллар

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Курс валют

В феврале курс доллара может преодолеть отметку в 25 гривен, а колебания курса могут лишь усилятся, - полагают эксперты.

"Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк", — полагает кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра полагает, что в пользу гривны будет играть растущий интерес иностранных инвесторов. Благодаря этому, стоит ждать колебаний курса от 24 до 25 грн за 1 доллар. 

Новые 200 грн

В Украине уже появились купюры номиналом в 1000 гривен, а с декабря в оборот поступли монеты номиналом 5 грн.

С 25 февраля украинцам стоит ждать появления свежих купюр 200 гривневого номинала с обновленным дизайном. Новые деньги будет отличать совершенствованная система защиты. Цвет и размер банкноты останутся прежними, а вот портрет Леси Украинки переместится ближе к центру.

Зима без тепла

С начала февраля НАК "Нафтогаз Украины" может прекратить газоснабжение 37 поставщиков тепла, которые имеют самую большую задолженность. Всего "Нафтогазу" задолжали уже около 454,4 млн грн.

Наибольшее количество должников "Нафтогаза" насчитал в Одесской, Харьковской и Киевской областях. Без тепла могут остаться ряд районов почти половины областных центров и Киева.

отопление, платежки

Доступные кредиты для бизнеса

Согласно постановлению правительства, в феврале стартует программа кредитования под 5-9% для малого бизнеса. Государственная программа компенсации процентных ставок позволит получить до 1,5 млн грн под 5, 7 или 9% для создания собственного бизнеса.

Исчезновение таксофонов

С улиц украинских городов окончательно исчезнут таксофоны. В "Укртелекоме" объясняют, что мобильные технологии не оставляет места для таксофонов. Всего в Украине осталось около 4,8 тыс. таксофонов, однако ими практичеки никто не пользуется. 

Прогноз на февраль

Наиболее "плюсовое" событие в феврале ожидается за окном. Согласно долгосрочным рпогнозам, месяц будет дождливым и теплым. 

Напомним, курс доллара удивит украинцев в 2020 году: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, доллар резко рухнет после затяжного простоя, этого не избежать.

 

Также Politeka писала, что доллар затаился, курс валют резко изменится в 2020 году: что ждет украинцев.

 