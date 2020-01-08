Курс доллара в сегодняшних реалиях невозможно зафиксировать на одном уровне

Как передает Politeka.net, об этом глава Минэкономики Тимофей Милованов написал в своем Facebook.

В частности, министр напомнил, что если в Украине курс доллара падает на дно, то от этого проигрывают бизнес и госбюджет, которые несут большие потери.

А если национальная валюта падает, то в минусе оказываются обычные потребители.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах", – подчеркнул Милованов.

Он также добавил, что НБУ может сгладить колебания на валютном рынке, но вручную сдерживать курс доллара никто не намерен.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может временно повлиять на такое изменение, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы, чтобы сопротивляться серьезным изменениям курса", - объяснил все нюансы глава профильного министерства.

Подытоживая, Тимофей Милованов также спрогнозировал укрепление гривны по отношению к доллару. Но ситуация все равно будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

"В предыдущем посте я писал, что бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс не может никто", - резюмировал министр в своем Facebook.

Ранее мировые аналитики заявляли, что за 2019 год гривна укрепилась по отношению к доллару на 16,5%, установив мировой рекорд.

Но это сильно ударило по государственному бюджету, поскольку страна начала терять доход от экспорта.

Также мы сообщали, что после Нового года курс доллара в Украине может взлететь до отметки в 27 грн/$. По прогнозу эксперта Сергея Головнева, курс доллара в Украине после новогодних праздников будет на том уровне, который Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2020 год.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.