В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сделали прогноз на курс доллара в Украине 2020 года

По прогнозам в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 2020 года курс доллара должен будет снижаться, но пока неизвестно насколько будет укрепляться гривна. Это зависит от многих факторов: от ситуации на мировых рынках до развития экономики в Украине.

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в сети Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Также он обратил внимание на влияние курса на потребителей и экспортеров и отметил, что снижение и рост отражается позитивно для одних и негативно для других.

Он отметил, что во время того, как доллар падает есть и негативные последствия , ведь в таком случае страдает бюджет, а также экспортеры. Выигрывают от падения курса лишь потребители.

Экспортеры в этом случае могут получить меньше гривневой валюты за свою продукцию, в то же самое время из расходы будут оставаться на том же уровне и совсем не изменятся.

Бюджет может пострадать в том случае, если налоги станут уменьшатся в гривневом эквиаленте. А потребитель начинает выигрывать в том, что рост цен резко будет сокращатся и замедляться. Особенно это касается товаров, которые импортируют.

Также ранее сообщалось, что курс валют в Украине 7 января готовит неожиданное, ведь доллар и евро временно застынут на месте

Об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

Так, 100 долларов в обменниках будет стоить 2368,62 гривны. А 100 евро обойдутся в 2642,2 гривны.

Однако уже в четверг, 8 января, валюта продолжит падение. 100 долларов обойдутся в 2367,85 гривен. А 100 евро будут торговаться по 2639,32 гривны.

Напомним, гривна остановила наступление, курс валют застынет

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