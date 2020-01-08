Курс валют в Украине 8 января прервет цепочку «застоя», поскольку доллар и евро резко подешевеют

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, длительное время доллар продавался по 23,6862 за банкноту, то сегодня в обменниках он будет по 23,6785 гривны.

Еще большей разница будет чувствоваться с курсом евро: в прошлые дни он продавался по 26,422, то сегодня за банкноту придется отдать 26,3932 гривен.

Как сообщалось ранее, по прогнозам в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 2020 года курс доллара должен будет снижаться, но пока неизвестно насколько будет укрепляться гривна. Это зависит от многих факторов: от ситуации на мировых рынках до развития экономики в Украине.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Также он обратил внимание на влияние курса на потребителей и экспортеров и отметил, что снижение и рост отражается позитивно для одних и негативно для других.

Он отметил, что во время того, как доллар падает есть и негативные последствия , ведь в таком случае страдает бюджет, а также экспортеры. Выигрывают от падения курса лишь потребители.

Экспортеры в этом случае могут получить меньше гривневой валюты за свою продукцию, в то же самое время из расходы будут оставаться на том же уровне и совсем не изменятся.

Бюджет может пострадать в том случае, если налоги станут уменьшатся в гривневом эквиаленте. А потребитель начинает выигрывать в том, что рост цен резко будет сокращатся и замедляться. Особенно это касается товаров, которые импортируют.

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