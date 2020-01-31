Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что ее новосозданная страница в Facebook была заблокирована из-за "повышенной подозрительной активности"
Об этом первая леди Украины написала на своей странице в Instagram.
Отметим, 27 января в Facebook появилась официальная страница Елены Зеленской.
Первая леди сообщила подписчикам, что теперь будет делать информативные публикации и писать лонгриды в соцсети Facebook, а Instagram останется только для эмоций.
“Добро пожаловать на мою Facebook-страницу! Все о наших с командой инициативах, проектах, планах и ходе их реализации, мерах, визитах, рабочих встречах – здесь. А также – впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!” – написала Елена Зеленская.
Однако ее страничка просуществовала всего несколько дней. Ее мгновенно атаковали гневными комментариями.
Первая леди впервіе прокомментировала ситуацию. В своем сообщении в Instagram, Зеленская рассказала, что ее страница в Facebook два дня пребывала в "зоне турбулентности", а потом была заблокирована.
Вскоре ее удалось восстановить вместе со всеми публикациями, но первая леди решила в дальнейшем общаться с украинцами в обеих соцсетях.
Так, в новом посте Зеленская поделилась итогами общения с руководителями Черкасской и Киевской областей о текущем состоянии системы школьного питания.
"Комплексная программа внедрения сбалансированного питания будет направлена прежде всего на обеспечение в рационе учащихся достаточного количества молочных и кисломолочных продуктов. Речь идет не только о цельном молоке, но и о йогуртах, ряженке, кефире, твороге. Во многих странах ЕС такая практика существует уже несколько десятилетий, а полезное воздействие доказано исследованиями состояния здоровья детей", - написала она.
Кроме того, Зеленская анонсировала проверку воды в школах Киевской области, а еще формирование списка школ, требующих немедленного ремонта. В конце публикации она поинтересовалось у своей аудитории мнением о введении "молочки" в школах.
Напомним, Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь.
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