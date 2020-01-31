Россия в открытую начала свою активную деятельность на Донбассе

Боевики на неподконтрольной ВСУ территории Донбасса провели боевые учения

Так стало известно, что на протяжении одной недели, с 21 и по 28 января текущего года одновременно в нескольких военных частях на территории, временно неподконтрольной Украине были проведены мероприятия согласно плана боевой подготовки ЮВО Вооруженных сил России.

Об это сообщили в «Информационном сопротивлении».

В частности, стало известно, что сразу на двух полигонах боевики отработали практические занятия по боевому слаживанию подразделений уровня взвод. В том числе была проведена огневая подготовка с осуществлением практических стрельб из штатного вооружения, в частности ББМ. Все это они отрабатывали на полигонах «Передовой» и «Центральный».

Также стало известно, о том, что 22 января незаконные вооруженные формирования провели огневую и тактическую подготовку на полигоне «Удалой».

В Информационном сопротивлении уточнили, что боевики отработали вопросы организации и ведения общевойскового боя в составе взвода.

Также были выполнены мероприятия по захвату определенных рубежей и высот, и ведению обороны занятых рубежей. И были отработаны вышеуказанные учебные вопросы, применительно к конкретным участкам местности в районе линии соприкосновения с ВСУ, в частности, в районе «точек разведения сторон».

Напомним, известный россиянин рассказал, кто сдал Донбасс, и обратился к Зеленскому.

Как сообщала Politeka, кара настигла боевиков «ЛДНР», началась зачистка командиров.

Также Politeka писала, что поездка в Украину трагично закончилась для десятков жителей ОРДЛО.