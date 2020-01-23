Власти «ЛДНР» даже никаких заявление о нападении не делают

На Донбассе кто-то ликвидирует российских оккупантов, а так называемые власти «ЛДНР» пытаются это скрыть

Как сообщает Politeka.net, известный украинский журналист Денис Казанский сообщил в своем блоге Facebook, что на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой народных республик продолжается активная ликвидация российских оккупационных сил, а также полевых командиров.

По его словам характерно то, что власти «ЛДНР» даже никаких заявление о нападении украинских ДРГ не делают.

«Вероятно, они и сами прекрасно понимают то, что в эту версию не поверят даже представители НВФ (Незаконные вооружённые формирования прим.ред.)», - написал Казанский в своем блоге.

Блогер добавил, что очередное убийство произошло на территории Донецка вчера, в темное время суток, ночью. По его словам, у своего подъезда был расстрелян командир батальона «Пятнашка» Кривуля Алексей с позывным «Грин».

Казанский также показал запись Жучковского Александра в социальной сети, которая гласит следующее:

«Весьма печальная судьба «героев Новороссии». Когда-то раньше в тылу, когда расстреливали, то хоть какие-то официальные заявления власти делали. А теперь нет и этого…».

Оказалось, что наемник перешел на сторону российских оккупационных войск с самого начала оккупации Востока Украины.

Также ранее сообщалось, что в ОРДЛО распространяются слухи о том, что осенью 2020 года, предположительно сентябрь-октябрь, оккупированные территории таки должны реинтегрироваться в Украину.

Реинтеграция, естественно, состоится только при условии выполнения требований Кремля, и над тем, как поэффективнее их протолкнуть, трудится целая команда российских стратегов и политтехнологов, а помогают им в этом бывшие помощники беглого экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

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