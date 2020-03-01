Их сегодня немало на ответственных местах

Российский поэт Андрей Орлов сказал, что часть востока Украины сдали "ФСБшники в СБУшной шкуре"

Такое мнение он озвучил в интервью "Обозревателю".

Кроме того, он пожелал Владимиру Зеленскому окончательно избавиться от всего русского КГБшно-ФСБшного наследства в украинских спецслужбах, которые по его словам, и сдали украинский Донбасс в 2014 году , не выполнив свою работу на пунктах пропуска.

"От всей души желаю Зеленскому окончательно избавиться от всего русского кагэбэшно-фээсбэшного наследства в ваших спецслужбах. Я знаю, что было во время захвата Донбасса, как докладывали в Киев: мол, "у нас все под контролем". Кто сдал Донбасс? Фсбшники в сбушной шкуре, которых и сегодня немало на ответственных местах", - заявил поэт.

Также он подчернул, что они не выполнили свою работу.

"Всех пропустили, – сначала провокаторов, потом том людей с оружием, а потом – и регулярную армию "шахтёров", "отпускников" и "ихтамнетов". Вот такое в результате получилось "все под контролем". То есть, под российским", – закончил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин окончательно закрыл для себя вопрос оккупированного Крыма

Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, Владимир Путин хочет остаться в истории как "собиратель российских земель", поэтому вопрос о возвращении оккупированного Крыма для него закрыт.

Вместе с тем, в обсуждении возможного возвращения ОРДЛО Владимир Путин готов демонстрировать гибкость.

"Крым – это исключено. Иначе зачем все это надо было затевать? Путин хочет остаться в памяти как собиратель российских земель. Вот он собрал всякие клочки, типа Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Крым – вопрос не обсуждается, с точки зрения Путина", – заявил политолог.

Что касается Донбасса, как уверяет Дмитрий Орешкин, то глава РФ готов идти на диалог или как минимум демонстрировать готовность к диалогу.

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