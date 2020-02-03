Вывод биткоина и другой криптовалюты бывает крайне опасным из-за огромного количества мошенников. Так, надежные сервисы по обмену электронных денег найти крайне сложно, особенно если учитывать такие факторы как скорость транзакции, размер комиссии, качество обслуживания.

Обмен криптовалют уже давно стал обыденностью. Если раньше нужно было изрядно постараться, чтобы перевести биткоины в гривны, доллары, рубли и другую валюту, то сейчас процесс не занимает много времени и особых усилий. Но, несмотря на всю простоту, число мошенников и ненадежных сервисов возросло во множество раз. Какие обменники криптовалют надежнее, где можно осуществлять транзакции по низким комиссиям, кто предлагает наиболее выгодный курс, рассмотрим далее.

Топ лучших биткоин-обменников

Начинает этот список международный сервис «60cek.com», который является наиболее популярным и востребованным на украинском и российском рынке. Он функционирует в полуавтоматическом режиме, то есть заявки обрабатываются сотрудниками вручную, из-за этого сделка длится 5-15 минут. Этот сервис очень хвалят за надежность.

Минимальная сумма для обмена bitcoin составляет $60. Чтобы осуществить обмен потребуется номер личного кошелька, email и паспортные данные. Для вывода средств необходимо:

предоставить всю вышеупомянутую информацию;

подтвердить платеж;

просканировать QR-код;

и кликнуть на «Я оплатил».

Второй по популярности — «24PayBank», здесь даже проходить регистрацию нет необходимости. Эта площадка самая выгодная для клиентов, ибо низкие комиссии сочетаются с привлекательным курсом. Сделка также обрабатывается операторами вручную и занимает в среднем 10 минут.

«Ychanger.net» — один из самых быстрых обменников. Он обрабатывает заявку в течении 2 минут, вне зависимости от того, сколько стоит биткоин на данный момент, какое количество людей проводит сделки, какую валюту нужно получить (в долларах, гривне, рублях и т.д.). Данный сервис работает не только в Украине, но и Беларуси, РФ.

Чтобы провести сделку на Ychanger.net достаточно предоставить программе информацию о кошельке, электронную почту, а также номер кошелька получателя. Чтобы обменять крипто-деньги и отправить их на карточку банка, потребуются паспортные данные.

Инструкция простая:

выбираем валюту для обмена;

вводим электронный кошелек или номер карты, куда пойдут средства;

ждем подтверждение операции;

кликаем на «Я согласен».

Для тех, кто предпочитает полностью автоматические сервисы, где сведен к минимуму человеческий фактор, был придуман «BaksMan». Здесь стоит отметить очень красивый дизайн и простой функционал, мощный сервер с приятным быстродействием, и неплохую надежность. Эта площадка особенно подходят тем, кто умеет «играть» на скачках курса bitcoin.

Обменник «Kassa» отлично подойдет тем, кому нужно поменять совсем немного крипт. Посредством этого сервиса можно перевести свой капитал на любую банковскую карту или кошелек. Транзакции проводятся мгновенно.

Неплохим российским обменником является Obmen-Bitcoin.ru. Им можно воспользоваться на территории Украины. Пользователи отмечают такие преимущества сервиса:

выгодный курс;

внушительные резервы на обмен финансов (запасы);

сотрудничество со всеми электронными биржами и банками;

высокая степень защиты всех операций;

полная анонимность и неплохая работа службы поддержки.

«365cash.co» — качественный сервис, который работает с фиатными деньгами (любая мировая валюта, которая не является цифровой и признана определенным государством). Здесь стоит отметить неплохие программы лояльности для постоянных клиентов и выгодный курс.

«ProstoCash» отличается от остальных подобных компаний более приемлемой комиссией. Все транзакции контролируются оператором. Сервис способен обменять любую криптовалюту и переслать деньги на банк и кошелек.

«Betatransfer» может похвастаться неплохой системой скидок и бонусов для клиентов, а также хорошей службой поддержки. Все заявки рассматриваются специалистами вручную, из-за чего время операции составляет от 5 до 30 минут.

«EXMO» — не просто обменник, но также и биржа криптовалют. Здесь стоит подчеркнуть высокую степень надежности, широкий выбор электронных кошельков, небольшую комиссию.

«Netex24» — еще один популярный обменник, который работает даже с «Приват24». Ресурс сервиса составляет более 2 миллионов долларов. Обрабатывает компания любые криптовалюты: «Биткойн», Litecoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin и др. «Нетекс24» круглосуточный, то есть купить фиатные деньги или пополнить свой кошелек («Вебмани», «Киви» и др.) можно даже ночью.

Об онлайн обменниках биткоина знает практически каждый, но о существовании оффлайн версий знают далеко немногие. Работают такие компании с фиатными средствами и готовы предложить наличные, перевод на карты банков, электронные кошельки, например, Webmoney, QIWI и другие.

Перед выбором обменника, стоит тщательно изучить все доступные варианты, сравнить все за и против, оценить курс, посмотреть на процент комиссии. Не стоит доверять сервисам, в которых отмечаются частые сбои или случались случаи утечки информации.

Что нужно и чего нельзя делать при обмене

За долгое время среди пользователей выработались некоторые правила, которые позволят избежать неприятностей во время обмена биткоина и других электронных валют.

Учитывайте резерв средств , ибо он не всегда способен покрыть заявку. В этих случаях, как правило, транзакция остается невыполненной, теряется время и нервы.

, ибо он не всегда способен покрыть заявку. В этих случаях, как правило, транзакция остается невыполненной, теряется время и нервы. Далеко не все сервисы функционируют круглосуточно, особенно это касается полуавтоматических, где специалисты обрабатывают все заявки вручную. Если нужно осуществить операцию ночью, прежде чем подавать заявку, нужно убедиться, что компания круглосуточная .

. Стоит задавать побольше вопросов . Это прояснит все тонкости и нюансы операции в конкретной конторе. Более того, только так можно действительно оценить работу сервиса еще до осуществления транзакции.

. Это прояснит все тонкости и нюансы операции в конкретной конторе. Более того, только так можно действительно оценить работу сервиса еще до осуществления транзакции. Никогда нельзя забывать о мошенниках , они «роями нависают» над криптовалютой. Так, наткнуться на фальшивый сайт проще простого. Всегда нужно обращать внимание на адрес конкретного ресурса, в нем долен быть прописан SSL сертификат, что отображается буковой «s» — (http s ://...).

, они «роями нависают» над криптовалютой. Так, наткнуться на фальшивый сайт проще простого. Всегда нужно обращать внимание на адрес конкретного ресурса, в нем долен быть прописан SSL сертификат, что отображается буковой «s» — (http ://...). Проверка доменного имени также должна входить в список обязательных действий перед оправкой заявки на денежную операцию. Дизайн известного вам сайта может быть полностью скопированным, но адрес всегда будет другим (хотя и крайне похожим). Как правило, фейковые сайты меняют всего одну букву в названии оригинального сервиса, чтобы запутать посетителей.

также должна входить в список обязательных действий перед оправкой заявки на денежную операцию. Дизайн известного вам сайта может быть полностью скопированным, но адрес всегда будет другим (хотя и крайне похожим). Как правило, фейковые сайты меняют всего одну букву в названии оригинального сервиса, чтобы запутать посетителей. Учитывайте возраст ресурса. Чем дольше он «на плаву», тем выше степень доверия к нему. Это не означает, что в нем выгоднее всего можно вывести биткоин, но меньше поводов для беспокойства.

Размер комиссии нужно оговорить несколько раз, ибо в разных ситуациях она может меняться (например, на банковскую карту процент выше). Чтобы удостовериться в надежности компании, можно сначала обменять небольшую сумму.

Для выбора площадки по обмену биткоина можно воспользоваться услугой BestChange (БестЧендж). Эта компания мониторит деятельность всех активных сервисов, собирает о них отзывы и информацию, предлагает своим пользователям рейтинг. Все данные постоянно обновляются в режиме онлайн, отображаются актуальные новости. Здесь можно увидеть список мошенников, а также понять, в какой сервис не стоит обращаться.

Нельзя не упомянуть и о топовой рынковой информационной медиа-платформе NexChange, которая специализируется на Blockchain, Fintech, AI, Healthtech та Smart Cities. Здесь можно найти лучший информационный контент от лучших специалистов.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Где найти круглосуточные обменники криптовалют? Большинство сервисов из представленного выше списка работают и днем, и ночью. Узнать, функционирует ли компания круглосуточно можно в разделе «О нас», такой есть на каждом сайте.

Какие банки криптовалют существуют? Кошельки онлайн, на гаджетах, на съемных носителях и карточках, а также существуют бумажные носители.

На какие валюты можно поменять биткоин? Практически на любую другую валюту, в том числе электронную.

Как уберечь свой компьютер и Интернет соединение от хакерских атак при осуществлении транзакций? Лучше всего купить надежный антивирус, который будет блокировать любые попытки хакеров заполучить ваши средства. Некоторая криптовалюта, в особенности биткоин, крайне высоко ценится, не стоит экономить на безопасности и недооценивать мошенников.

Напомним, что такое блокчейн и как майнить Bitcoin: основные понятия простым языком.

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