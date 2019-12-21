Огромный ажиотаж вокруг всех криптовалют, по большей мере, вызван популярностью Bitcoin. Кто-то не признает неподкрепленную денежную единицу, другие пользуются ею как полноценным расчетным средством.

Bitcoin (биткоин, биткойн) — виртуальная (электронная) валюта, защищенная криптографическими методами, обозначение — BTC. Под этим названием стоит также понимать пиринговую платежную систему. Первоначальным источником биткоина является майнинг (математические вычисления посредством мощнейших компьютеров).

Биткоины используются по-разному: одни видят в них надежную валюту для хранения собственных сбережений, другие обменивают на товары и услуги. Комиссии за транзакции можно определять самостоятельно. Как правило, робот, осуществляющий операцию, подсказывает, сколько стоит заплатить. Переслать электронные деньги Bitcoin можно и без комиссии, но тогда процесс перевода займет очень много времени.

Главная фишка биткоина — отсутствие логичного центра (администратора), который бы контролировал поток всех средств. Валюта не привязана ни к стране, ни к какому-либо человеку. Всю одноранговую сеть создают клиенты. Каждый отдельный узел является равноправным и самодостаточным. Количество и даты выхода новых биткоинов известны заранее, но при этом, они распределятся между майнерами (кто эксплуатирует дорогостоящее оборудование для осуществления вычислений).

Делимость биткоина

Сам биткоин состоит из большого количества частей, как гривна из копеек и доллар из центов. Обычно, привычные нам валюты делятся на сто частей — 100 копеек = 1 гривна. Учитывая, что биткоин не имеет привязки к физической составляющей, он способен делится значительно на меньшие части. Так, самой маленькой составляющей частицей является «сатоши» = 10-8 биткоина. Название произошло от создателя рассматриваемой валюты — Сатоши Накамото (несмотря на то, что сам он называл сатоши центами).

Таким образом, один биткоин «набит» сотней миллионов сатоши. Но это далеко не все. Как и в случае с центом (5 центов называются «никель», 10 центов кличут «дайм», 25 центов имеют название «квортер»), некоторые суммы сатоши носят наименования:

100 сатоши (μBTC) — « микробиткоин », также называется « юбит »;

», также называется « »; 100 000 сатоши (mBTC) — « миллибиткоин » (тысячная часть биткоина);

» (тысячная часть биткоина); 0,01 биткоина, или 1 млн. сатоши (cBTC) — «битцент».

Если конвертировать сатоши в гривны (по актуальному курсу 1 биткоин = 166 тысяч гривен), то 1000 сатоши будет приравниваться к 1,66 гривен. 1 миллибиткоин = 166 гривен. 1 битцент = 1660 грн.

Зачем нужны и как получить биткоины

Почему люди приобретают биткоины? На самом деле причин не так и много. Одни хотят заработать на скачках курса, который неумолимо прыгает то вверх, то вниз. Всего за один месяц диапазон колебаний может достичь около десяти тысяч гривен, а то и больше. Другие хотят пользоваться преимуществами криптовалюты, которая доступна к использованию в любом уголке мира. Третьи видят за биткоином будущее и надежность, из-за чего без колебаний покупают его.

Изначально, каждому желающему необходимо завести свой Bitcoin кошелек. Далее уже определять способы его пополнения:

майнинг (через мощные компьютеры);

покупка (по актуальному курсу, который постоянно колеблется, например, за декабрь 2019 года подымался до 195 тыс. гривен за 1 биткоин, и падал до 155 тысяч грн.);

обмен (например, на машину или недвижимость);

оплата за услугу/товар;

Большой популярностью пользуется Forex, как метод заработка биткоинов. А вот домашние компьютеры потеряли былую рентабельность из-за дороговизны мощных видеокарт, быстрого износа «железа», высокой стоимости электроэнергии и т.д.

Понятие блокчейна и транзакции

Перевод термина blockchain — непрерывная цепочка блоков. Здесь содержатся данные о сделках, и если привычная база данных позволяет корректировать информацию, то изменить или удалить какую-то запись с блокчейна нельзя, только добавлять новые.

В сети Интернет можно также услышать название «технология распределенных реестров». Если попробовать объяснить простыми словами, это значит, что информацию в блокчейне сохраняют огромное число компьютеров, и когда один или пару из них ломается, остальные поддерживают данные. Такое устройство сломать или перезаписать очень трудно, практически нереально.

Блок, как единица блокчейна, это фиксация информации о транзакциях (переводах), которая находится в распределенном реестре. В блоке отображаются и хранятся данные о том, кто, кому и сколько передал средств. Все эти блоки связаны между собой в огромную последовательную цепь. Чтобы изменить данные в блоке, необходимо корректировать информацию во всех блоках, в чем и заключается сложность.

Транзакция — сделка, передача активов или прав собственности между пользователями. С транзакциями связано множество других понятий, например, учет транзакций (фиксация передачи). Все биткоины передаются на биткоин-адреса или открытые ключи. Чтобы осуществить передачу биткоинов, нужно каждый раз создавать новую транзакцию, где кроме суммы передаваемых бит-денег будет указан хеш прошлой транзакции, по которой бит-средства были получены.

Что такое майнинг и как осуществляется добыча биткоина

Начнем с того, что майнинг — это добыча полезных ресурсов. Если более конкретно, то это работа над созданием новых структур (как правило, это блоки в блокчейне), что позволяет поддерживать работоспособность криптовалютных платформ. За сотворение нового блока майнера ждет вознаграждение.

Как правило, майнинг в сфере биткоина сводится к серии математических вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Для разных криптовалют используются разные схемы вычислений, их объединяет внушительная длительность по поиску подходящего варианта.

Кроме майнинга, для создания блоков используется форжинг (или минтинг), а также ICO. В основном, одна криптовалюта пользуется конкретным способом, реже несколькими.

Функции майнеров в блокчейне:

хранение копий блокчейна, таким образом защищая данные от потери и подделывания;

подтверждение транзакций;

проверка транзакций, зарегистрированных другими майнерами.

Количество майнеров не ограничивается. Чем больше таких мощностей, тем качественнее и надежнее работает сеть. Майнером может стать кто угодно, для этого понадобится мощный компьютер и специальное программное обеспечение. Если речь идет о специальных сборках, то такие машины называют «майнинговая ферма».

Существуют фермы промышленного масштаба, где обычный «майнер» превращается в «золоторудную шахту», где добывать криптовалютное золото можно действительно внушительными темпами. Точных данных о том, какая мощность нужна, чтобы заработать 1 биткоин в месяц, нет, так как скорость вычисления не стабильна. Одно известно точно, что с каждым годом добыть биткоин все сложнее, особенно для «чайников».

Пример небольшой майнинговой фермы на 7 видеокарт:

Краткая история биткоина

В 2008 году Сатоши Накамото опубликовал данные о новом протоколе и платежной системе Bitcoin. 3 января 2009 года создали первый блок и 50 биткоинов. Спустя 9 дней после создания была осуществлена первая транзакция, когда Сатоши переслал Хэлу Финни 10 биткоинов. На национальную валюту Bitcoin был поменян в сентябре 2009, за 5050 биткоинов Марти Малми получил целых 5 долларов и 2 цента. В 2010 осуществился первый обмен данной криптовалюты на товар, а точнее две пиццы с доставкой, за которую было отдано 10000 биткоинов (примерно 71,8 миллионов долларов, согласно актуальному курсу (конец 2019 года).

Таким образом, появился биткоин в 2009 году. Также есть официальный сайт Bitcoin.org, где можно узнать много интересного, выбрать себе кошелек, найти обменники (переводчик денег), и т.д.