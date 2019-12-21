Огромный ажиотаж вокруг всех криптовалют, по большей мере, вызван популярностью Bitcoin. Кто-то не признает неподкрепленную денежную единицу, другие пользуются ею как полноценным расчетным средством.
Bitcoin (биткоин, биткойн) — виртуальная (электронная) валюта, защищенная криптографическими методами, обозначение — BTC. Под этим названием стоит также понимать пиринговую платежную систему. Первоначальным источником биткоина является майнинг (математические вычисления посредством мощнейших компьютеров).
Биткоины используются по-разному: одни видят в них надежную валюту для хранения собственных сбережений, другие обменивают на товары и услуги. Комиссии за транзакции можно определять самостоятельно. Как правило, робот, осуществляющий операцию, подсказывает, сколько стоит заплатить. Переслать электронные деньги Bitcoin можно и без комиссии, но тогда процесс перевода займет очень много времени.
Главная фишка биткоина — отсутствие логичного центра (администратора), который бы контролировал поток всех средств. Валюта не привязана ни к стране, ни к какому-либо человеку. Всю одноранговую сеть создают клиенты. Каждый отдельный узел является равноправным и самодостаточным. Количество и даты выхода новых биткоинов известны заранее, но при этом, они распределятся между майнерами (кто эксплуатирует дорогостоящее оборудование для осуществления вычислений).
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Делимость биткоина
Сам биткоин состоит из большого количества частей, как гривна из копеек и доллар из центов. Обычно, привычные нам валюты делятся на сто частей — 100 копеек = 1 гривна. Учитывая, что биткоин не имеет привязки к физической составляющей, он способен делится значительно на меньшие части. Так, самой маленькой составляющей частицей является «сатоши» = 10-8 биткоина. Название произошло от создателя рассматриваемой валюты — Сатоши Накамото (несмотря на то, что сам он называл сатоши центами).
Таким образом, один биткоин «набит» сотней миллионов сатоши. Но это далеко не все. Как и в случае с центом (5 центов называются «никель», 10 центов кличут «дайм», 25 центов имеют название «квортер»), некоторые суммы сатоши носят наименования:
- 100 сатоши (μBTC) — «микробиткоин», также называется «юбит»;
- 100 000 сатоши (mBTC) — «миллибиткоин» (тысячная часть биткоина);
- 0,01 биткоина, или 1 млн. сатоши (cBTC) — «битцент».
Если конвертировать сатоши в гривны (по актуальному курсу 1 биткоин = 166 тысяч гривен), то 1000 сатоши будет приравниваться к 1,66 гривен. 1 миллибиткоин = 166 гривен. 1 битцент = 1660 грн.
Зачем нужны и как получить биткоины
Почему люди приобретают биткоины? На самом деле причин не так и много. Одни хотят заработать на скачках курса, который неумолимо прыгает то вверх, то вниз. Всего за один месяц диапазон колебаний может достичь около десяти тысяч гривен, а то и больше. Другие хотят пользоваться преимуществами криптовалюты, которая доступна к использованию в любом уголке мира. Третьи видят за биткоином будущее и надежность, из-за чего без колебаний покупают его.
Изначально, каждому желающему необходимо завести свой Bitcoin кошелек. Далее уже определять способы его пополнения:
- майнинг (через мощные компьютеры);
- покупка (по актуальному курсу, который постоянно колеблется, например, за декабрь 2019 года подымался до 195 тыс. гривен за 1 биткоин, и падал до 155 тысяч грн.);
- обмен (например, на машину или недвижимость);
- оплата за услугу/товар;
Большой популярностью пользуется Forex, как метод заработка биткоинов. А вот домашние компьютеры потеряли былую рентабельность из-за дороговизны мощных видеокарт, быстрого износа «железа», высокой стоимости электроэнергии и т.д.
Понятие блокчейна и транзакции
Перевод термина blockchain — непрерывная цепочка блоков. Здесь содержатся данные о сделках, и если привычная база данных позволяет корректировать информацию, то изменить или удалить какую-то запись с блокчейна нельзя, только добавлять новые.
В сети Интернет можно также услышать название «технология распределенных реестров». Если попробовать объяснить простыми словами, это значит, что информацию в блокчейне сохраняют огромное число компьютеров, и когда один или пару из них ломается, остальные поддерживают данные. Такое устройство сломать или перезаписать очень трудно, практически нереально.
Блок, как единица блокчейна, это фиксация информации о транзакциях (переводах), которая находится в распределенном реестре. В блоке отображаются и хранятся данные о том, кто, кому и сколько передал средств. Все эти блоки связаны между собой в огромную последовательную цепь. Чтобы изменить данные в блоке, необходимо корректировать информацию во всех блоках, в чем и заключается сложность.
Транзакция — сделка, передача активов или прав собственности между пользователями. С транзакциями связано множество других понятий, например, учет транзакций (фиксация передачи). Все биткоины передаются на биткоин-адреса или открытые ключи. Чтобы осуществить передачу биткоинов, нужно каждый раз создавать новую транзакцию, где кроме суммы передаваемых бит-денег будет указан хеш прошлой транзакции, по которой бит-средства были получены.
Что такое майнинг и как осуществляется добыча биткоина
Начнем с того, что майнинг — это добыча полезных ресурсов. Если более конкретно, то это работа над созданием новых структур (как правило, это блоки в блокчейне), что позволяет поддерживать работоспособность криптовалютных платформ. За сотворение нового блока майнера ждет вознаграждение.
Как правило, майнинг в сфере биткоина сводится к серии математических вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Для разных криптовалют используются разные схемы вычислений, их объединяет внушительная длительность по поиску подходящего варианта.
Кроме майнинга, для создания блоков используется форжинг (или минтинг), а также ICO. В основном, одна криптовалюта пользуется конкретным способом, реже несколькими.
Функции майнеров в блокчейне:
- хранение копий блокчейна, таким образом защищая данные от потери и подделывания;
- подтверждение транзакций;
- проверка транзакций, зарегистрированных другими майнерами.
Количество майнеров не ограничивается. Чем больше таких мощностей, тем качественнее и надежнее работает сеть. Майнером может стать кто угодно, для этого понадобится мощный компьютер и специальное программное обеспечение. Если речь идет о специальных сборках, то такие машины называют «майнинговая ферма».
Существуют фермы промышленного масштаба, где обычный «майнер» превращается в «золоторудную шахту», где добывать криптовалютное золото можно действительно внушительными темпами. Точных данных о том, какая мощность нужна, чтобы заработать 1 биткоин в месяц, нет, так как скорость вычисления не стабильна. Одно известно точно, что с каждым годом добыть биткоин все сложнее, особенно для «чайников».
Пример небольшой майнинговой фермы на 7 видеокарт:
Краткая история биткоина
В 2008 году Сатоши Накамото опубликовал данные о новом протоколе и платежной системе Bitcoin. 3 января 2009 года создали первый блок и 50 биткоинов. Спустя 9 дней после создания была осуществлена первая транзакция, когда Сатоши переслал Хэлу Финни 10 биткоинов. На национальную валюту Bitcoin был поменян в сентябре 2009, за 5050 биткоинов Марти Малми получил целых 5 долларов и 2 цента. В 2010 осуществился первый обмен данной криптовалюты на товар, а точнее две пиццы с доставкой, за которую было отдано 10000 биткоинов (примерно 71,8 миллионов долларов, согласно актуальному курсу (конец 2019 года).
Таким образом, появился биткоин в 2009 году. Также есть официальный сайт Bitcoin.org, где можно узнать много интересного, выбрать себе кошелек, найти обменники (переводчик денег), и т.д.